Le cinéaste Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Karan Johar, célèbre le succès de son drame familial avec romance. Le film a franchi la barre des Rs 100 crore au box-office. La tendance est également bonne la deuxième semaine. Karan Johar a donné quelques interviews. L’un d’eux devient viral. Le cinéaste a parlé franchement de la façon dont l’étiquette de la mafia du cinéma l’a affecté. Nous savons qu’il fait l’objet d’une pêche à la traîne brutale depuis 2020. Tout a commencé après que Kangana Ranaut l’ait qualifié de mafia du cinéma après la disparition choquante de Sushant Singh Rajput en 2020. Elle a déclaré que le défunt acteur était acculé dans l’industrie par des gros bonnets. , et a nommé Karan Johar comme quelqu’un qui a tenté de saboter la carrière de l’acteur de Chhichhore.

Karan Johar parle de l’impact sur sa mère

Karan Johar a parlé à Sucharita Tyagi de la façon dont le fait d’être qualifié de mafia du cinéma a eu un impact sur sa mère. Il a dit que sa mère Hiroo Johar s’était littéralement effondrée en voyant les médias faire de Karan Johar un démon. Il a avoué que l’incitation à la haine avait eu un effet néfaste sur sa santé physique et mentale. Il a dit qu’elle regarderait les chaînes de télévision et lirait les trucs ignobles en ligne. Karan Johar aurait déclaré: « Elle regardait des présentateurs de télévision crier et crier et dire les choses les plus horribles comme moi, me diabolisant pour une raison quelconque. »

Karan Johar a déclaré qu’il s’était senti nu après l’assaut

Karan Johar a déclaré qu’il se sentait nu après la pêche à la traîne intensive et intensive sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’a pris le nom de personne. Mais il a dit qu’il devait être résilient pour sa propre mère et pour lui-même. Il a été cité comme disant: « Abhi toh kapde utar di hai sabne. Abhi kya chupana? Kisske ladna? (Je n’ai plus rien à cacher) De toute façon, tout le monde a fait irruption dans votre vie, a fait des suppositions. Ils ne connaissent pas la personne Je suis. » Il a dit que les gens ont immédiatement supposé qu’il était ce gros bonnet malveillant qui contrôlait le casting des acteurs de l’industrie. Il a dit que personne ne sait comment chaque producteur a du mal à constituer un casting pour son film.

Le jibe de Kangana Ranaut à Karan Johar après RARKPK

L’actrice a repris ses histoires Insta et a critiqué Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani comme un type de films quotidiens. Elle lui a dit de se retirer de l’industrie du cinéma. Elle a posté : « Honte à vous, Karan Johar, d’avoir fait le même film pour la nième fois en vous qualifiant de porte-drapeau du cinéma indien et en le régressant perpétuellement. Ne gaspillez pas d’argent, ce n’est pas une période facile pour l’industrie, prenez votre retraite maintenant et laissez les jeunes cinéastes faire des films nouveaux et révolutionnaires. »

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani connaît un succès foudroyant à l’étranger. Les fans ont adoré la distribution senior de Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi. Outre Ranveer Singh et Alia Bhatt, d’autres acteurs appréciés sont Tota Roy Chowdhury et Churni Ganguly.