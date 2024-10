Le réalisateur de « Rings of Power » décompose le duel Sauron/Galadriel (exclusif)

Attention : cet article contient des spoilers pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir saison 2, épisode 8, « Ombre et flamme ».

L’enfer n’a pas de fureur comparable à celle d’un elfe rejeté. L’une des relations entre personnages les plus fortes de la saison 1 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir était l’amitié entre Galadriel (Morfydd Clark) et Halbrand (Charlie Vickers). Lorsque Halbrand s’est avéré être Sauron déguisé, leur partenariat a pris fin de manière catégorique. Depuis lors, ces deux joueurs puissants ont passé la saison 2 sur des côtés opposés du plateau. Ainsi, lorsqu’ils se sont finalement retrouvés lors de la finale de la saison, la réalisatrice Charlotte Brändström savait que les retrouvailles devaient avoir un impact. Vous pouvez regarder leur combat ci-dessus.

« J’ai l’impression que nous attendions la confrontation entre Sauron et Galadriel tout au long de la saison », raconte Brändström, qui a réalisé la moitié des épisodes de la saison 2, y compris les deux derniers. Divertissement hebdomadaire. «C’est la première fois qu’ils se revoient depuis qu’elle a été trompée par lui lors de la première saison. Alors j’ai dit que personne d’autre ne pouvait toucher à celui-là. J’ai vraiment besoin de travailler avec les acteurs là-dessus.

Après s’être fanfaronné tout au long de la saison 1 dans le rôle du voyou débraillé Halbrand, Sauron a passé la saison 2 déguisé en un magnifique noble elfe nommé Annatar. Mais dans ce combat avec Galadriel, il ramène sa forme Halbrand pour la perturber. Pour les acteurs et l’équipe, cette transformation a été plus facile à dire qu’à faire.

« Tout a été réalisé à huis clos, il n’y a aucun effet visuel du tout », explique Brändström à propos du changement de forme de Sauron. « Tout était prévu à l’avance, mais ce n’était pas facile. Passer d’Annatar à Halbrand prend des heures en costume et en prothèses, et en plus, il a une barbe de trois jours en tant que Halbrand. C’était vraiment un casse-tête et un processus ; il fallait trouver la méthode la plus efficace. Il a fallu environ quatre ou cinq jours pour filmer à cause de tous les changements de maquillage et du travail du câblage. Quand Galadriel saute du mur, c’est Morfydd sur le fil. La seule chose que Charlie n’a pas fait lui-même, c’est sa chute.

Galadriel (Morfydd Clark) contre Sauron (Charlie Vickers) dans « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux du pouvoir ».

Pour Brändström, une bonne scène d’action est avant tout une question de performance et de rythme. Elle cite le combat à l’épée entre Johnny Depp et Orlando Bloom dans le premier Pirates des Caraïbes film comme modèle, puisque ces deux-là s’arrêtent et commencent constamment leur combat, et que de nombreux rythmes sont basés sur la personnalité des personnages. De même, Brändström voulait qu’il y ait une raison pour laquelle Sauron commence à changer de forme – ce qui l’oblige à se transformer non seulement en Halbrand, mais aussi en Celebrimbor (Charles Edwards) et en Galadriel elle-même. Brändström a capturé ces changements en filmant les réactions de Clark tandis que Vickers échangeait sa place avec d’autres acteurs selon les besoins.

«Je voulais que le fait qu’il commence à changer de forme et à devenir tous ces différents personnages soit motivé par quelque chose. Il ne le fait pas seulement pour s’amuser », explique Brändström. « Alors il l’a fait parce qu’elle a réussi à le renverser et il est tombé sur le dos. Il lui fallait réaffirmer son pouvoir. Il se sentait plus faible, alors il voulait la déstabiliser, et c’est pourquoi il le fait.

Le duel entre Sauron et Galadriel présente un contraste intéressant avec le siège épique d’Eregion qui a eu lieu entre des armées d’elfes et d’orcs dans l’épisode précédent. La bataille épique comportait une longue prise pour capturer l’ampleur des combats, mais ce genre de plan de bravoure en une seule prise n’allait pas fonctionner pour ce combat en tête-à-tête soigneusement coordonné. La chorégraphie devait être très précise, d’autant plus que Sauron brandit non seulement une épée, mais aussi la lourde couronne de Morgoth.

« Une fois que nous avons formé les acteurs à tous les mouvements, j’ai dû passer par tous les dialogues avec eux car je devais placer les lignes dans certaines zones et cela devait arriver à des moments logiques où ils s’arrêtaient et se regardaient. » Brändström dit. « Et il utilise évidemment beaucoup la couronne, ce qui était en fait un mouvement très difficile pour lui de jouer avec la couronne. Cela a demandé beaucoup de répétitions. C’était probablement l’élément le plus difficile pour Charlie, de s’assurer que la couronne arrive au bon moment lorsqu’elle le frappait. Nous l’avons donc filmé par petits morceaux, car c’était pour eux un combat épuisant. Ils devraient s’arrêter, puis nous reviendrions et nous assurerions d’avoir pris toutes les bonnes décisions.

Au cours de la saison 2, les téléspectateurs ont vu à quel point Sauron est doué pour manipuler les autres. Il a réussi non seulement à corrompre Celebrimbor, mais également à attirer tous les autres elfes d’Eregion sous son charme. Il a retourné les orcs contre leur chef, Adar (Sam Hazeldine). Ce duel prouve que Galadriel est l’un des rares êtres de la Terre du Milieu capables de lui résister directement – ​​mais cela ne veut pas dire que c’est facile pour elle.

« Il était vraiment important que nous ressentions la tension, les provocations et à quel point elle se sentait déstabilisée parce qu’elle était très amoureuse de Halbrand », explique Brändström. « Je veux dire, c’était presque comme une histoire d’amour. Il l’a vraiment séduite. Il lui est vraiment entré dans la tête et cela l’a déstabilisée, alors elle sait qu’elle doit être forte et lui tenir tête. J’aime donc les moments où elle réagit à quelque chose qu’il fait. Lorsque je fais du montage, j’aime voir les personnages réagir à quelque chose, puis montrer à quoi ils réagissent.

Saison 2 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est maintenant diffusé sur Amazon Prime Video.