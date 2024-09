Le réalisateur de Rebel Ridge parle du départ de John Boyega et des difficultés liées au retard de production

Crête rebelle est devenu du jour au lendemain l’un des plus gros films sur Netflix grâce à un bouche-à-oreille efficace. Ce n’est pas mal pour un film qui risquait de ne pas être réalisé lorsqu’il a perdu son acteur principal, John Boyega peu de temps après le début de la production. Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports contradictoires sur les raisons du départ de Boyega, le scénariste/réalisateur Jérémy Saulnier a expliqué comment le changement qui aurait pu tuer le film a fini par être « la bonne situation » pour qu’il réussisse.







Crête rebelle est l'histoire d'un ancien marine qui tente de faire face à la corruption d'une petite ville et à un chef de police moralement douteux, tout en essayant de récupérer l'argent dont il a besoin pour payer la caution de son cousin incarcéré. Loué pour sa tension croissante et son approche réfléchie du genre de l'action, le film est la seule vision de son réalisateur. Face à la perte de son acteur principal, Saulnier a dû trouver le remplaçant parfait ou aurait abandonné le film. Il a expliqué à Vautour:





« Quand John a quitté le film, c'était inévitable et par respect pour toutes les parties impliquées ; je ne peux pas entrer dans les détails. Mais toutes les parties seraient d'accord, c'était la bonne situation. Il fallait que ce soit ainsi. Et j'étais prêt à risquer le film à moins de trouver le seul et unique vrai Terry Richmond. La recherche a été incroyablement courte, car en quelques semaines, j'ai eu un appel Zoom en Louisiane avec Aaron Pierre, et j'ai su en moins de deux minutes que c'était lui. Nous avons eu une conversation très profonde. Nous étions à ce carrefour parfait, sa carrière, ma carrière. Cela ne semblait en aucun cas désespéré, mais j'avais l'impression que nous avions besoin l'un de l'autre à ce moment-là. Et la façon dont il s'est présenté, son intérêt immédiat, son investissement et son dévouement, étaient édifiants et m'ont immédiatement revigoré. »





Le réalisateur de Rebel Ridge pense que le destin a joué un rôle dans la réalisation du film





Même après avoir trouvé son acteur principal idéal, Saulnier n’était pas au bout de ses peines et a dû obtenir le soutien de Netflix pour s’accommoder d’un long retard dans le tournage. Heureusement, cela n’a pas été un problème et le réalisateur estime que le destin a joué un rôle dans le fait qu’il ait pu réaliser le film qu’il souhaitait.

« Mais en raison de la logistique de la situation, nous avons choisi d'attendre encore un an, car c'était une grande remise à zéro. Tout le monde a besoin d'un peu de temps. Netflix a été incroyablement favorable à l'idée de donner cette opportunité à Aaron. Et personne parmi ceux qui ont vu le film ne peut imaginer une version de ce film sans Aaron Pierre. »





Crête rebelle a époustouflé les critiques et le public, et a immédiatement pris la première place du classement mondial de Netflix après sa sortie vendredi. Il semble que le parcours incroyable de Saulnier pour amener son film sur Netflix ait été plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre il y a quelques années. À une époque où de nombreux films sont le fruit d’un amalgame d’audiences test, de patrons de studio et d’une multitude de producteurs, Crête rebelle constitue un argument de poids en faveur d’une approche plus singulière du cinéma.

