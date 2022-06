Le réalisateur de Prithviraj Samrat casse les rumeurs selon lesquelles Akshay Kumar serait responsable de l’échec du film

Akshay Kumar, le film Samrat Prithviraj de Manushi Chhillar, réalisé avec un budget de Rs 300 crore, est l’un des plus gros flops de l’année. Réalisé par Chandraprakash Dwivedi, le film n’a réussi à gagner qu’environ Rs 100 crore.

Il y a quelques jours, un article de presse a affirmé que le réalisateur Chandraprakash Dwivedi avait blâmé Akshay Kumar pour l’échec du film. Selon le rapport, le directeur a déclaré : « Il (Akshay) n’a pas voulu écouter. Le film demandait une concentration particulière. Il ne se laisserait même pas pousser une vraie moustache, car il faisait d’autres projets simultanément. Alors qu’il jouait quelqu’un d’aussi important sur le plan historique, pourquoi n’aurait-il pas pu faire ce seul projet et y donner le meilleur de lui-même ? »

Dans une nouvelle interview, le réalisateur a démenti les rumeurs. Lors d’un entretien avec ETimes, Chandraprakash Dwivedi a déclaré que lui et Akshay s’étaient rapprochés au cours des quatre dernières années. En parlant d’Akshay, le réalisateur a déclaré: «Il est plus qu’un acteur – un ami, un bienfaiteur, un tuteur. Il est plus jeune pour moi mais se comporte comme un gardien. Je ne lui ai jamais reproché l’échec du film. Pourquoi devrais-je? S’il n’avait pas été là, le film n’aurait jamais vu le jour. Si quelqu’un est responsable de l’échec de ‘Samrat Prithviraj’, c’est moi. Je ne comprends pas mon public.

Il a déclaré que tout ce que le rapport précédent affirmait n’était pas ce qu’il avait dit. En s’adressant à Film Companion, Chandraprakash Dwivedi avait déclaré plus tôt: «Vous voyez, ce n’est pas comme si vous n’aviez pas le droit de rejeter un acteur, mais il travaille depuis 30 ans, vous connaissez donc ses capacités. Akshay Kumar a joué le rôle au mieux de son potentiel. Il n’est pas le premier acteur dont la performance n’a pas plu au public, mais le boycotter pour son rôle de Prithviraj n’a aucun sens; boycotter son film à cause de choses qu’il a faites dans le passé, comme promouvoir le paan masala ou dire qu’il ne faut pas donner de lait à Lord Shiva, n’a aucun sens car ces questions n’ont rien à voir avec le film.