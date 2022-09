Le réalisateur de Ponniyin Selvan, Mani Ratnam, va-t-il bientôt travailler avec Shah Rukh Khan ? Voici ce que nous savons

Chez Mani Ratnam le film classique est Dil Se qui avait Shah Rukh Khan, Preity Zinta et Manisha Koirala dans des rôles importants. Dil Se a été le premier film en hindi de Mani Ratnam et est connu pour être l’un des classiques cultes de Shah Rukh Khan. C’était un film qui dépeignait toutes les nuances de l’amour.

Dernièrement, dans une interview, le réalisateur a parlé de retrouver King Khan pour un autre film. Dans une interview avec PinkVilla, Mani Ratnam a déclaré qu’il avait besoin d’avoir un script prêt pour SRK et c’est le moment où il peut aller vers lui. Il a également dit qu’il ne rencontre Shah Rukh Khan que dans des fonctions et qu’il a besoin d’un script pour aller vers lui. Il estime à juste titre qu’il ne peut aller voir Shah Rukh Khan que lorsqu’il a une idée de scénario et qu’il peut alors aller lui demander.

Découvrez la photo de Mani Ratnam:

En parlant de Dil Se, le film est connu pour montrer les sept nuances de romance qui ont été définies dans la littérature arabe. Les nuances sont l’attraction, l’engouement, l’amour, la vénération, l’adoration, l’obsession et la mort. Le personnage de Shah Rukh Khan subit toutes les nuances au cours du film.

Pendant ce temps, Mani Ratnam est fin prêt pour la sortie de son projet de rêve, Ponniyin Selvan : I (PS 1). Il est basé sur le roman de 1955 de Kalki Krishnamurthy qui portait le même nom. Parlant du film, Mani avait confié à la même publication que Ponniyin Selvan : I (PS 1) était un rêve. C’était un film pour lequel il avait toujours eu une vision, même avant de se lancer dans le cinéma. Lorsqu’il lisait le livre pour la première fois, il voulait le projeter sur grand écran, car c’est le genre d’œuvre destinée au cinéma.

En parlant de Ponniyin Selvan: I (PS 1), le casting stellaire comprend Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Aishwarya Rai Bachchan, Sobhita Dhulipala dans les rôles principaux.