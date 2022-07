Le réalisateur de “Persuasion” pense que Jane Austen ira très bien

La bande-annonce pour « Persuasion », le premier long métrage de la metteur en scène britannique Carrie Cracknell, débarqué mi-juin. Les attaques sur les réseaux sociaux, menées par des fans du roman de Jane Austen sur lequel le film est basé, ont rapidement suivi. Les téléspectateurs se sont opposés aux éclairs du langage contemporain (“exes”, “a 10”) et aux moments où Dakota Johnson, qui joue l’héroïne, Anne Elliot, s’adresse directement à la caméra. Il y avait des plaintes au sujet de la “Fleabag”-ification de la romance Regency et de l’accent mis sur la comédie. “Jane Austen se retourne dans sa tombe”, un titre dans le Daily Mail lis.

Cracknell, 41 ans, s’exprimant lors d’un appel vidéo depuis son domicile de Londres, ne le voit pas de cette façon.

“Le film a été réalisé avec beaucoup d’amour et d’attention pour le matériel source et un respect sincère pour Jane Austen”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a eu aucune tentative de démanteler le matériel d’origine.”

Cracknell, un prodige du drame et co-directeur d’un grand théâtre londonien avant ses 30 ans, a toujours mis l’accent sur l’expérience féminine dans son travail. Le caractère compliqué d’Anne, qui a rejeté un prétendant dans sa jeunesse et le regrette depuis, l’a fortement séduite. Et le scénario ludique, d’Alice Victoria Winslow et Ron Bass, a offert l’occasion, a déclaré Cracknell, “de parler à un nouveau public qui ne connaît peut-être pas Austen”.