Le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, signe un nouveau film pour le producteur de Mulk à un prix exorbitant ?

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, fait des merveilles au box-office. Le drame d’action à indice d’octane élevé domine le cinéma en ce moment, gagnant des millions de cœurs. Dirigé par Siddharth Anand, le film fait des affaires d’enregistrement dans les deux jours suivant sa sortie. Il a jusqu’à présent franchi la barre des 100 crores au box-office. Enregistrement de la plus grande ouverture jamais réalisée pour un film hindi. Après le démarrage réussi de Pathaan, le réalisateur Siddharth Anand a signé un nouveau film à réaliser à un prix inimaginable.

Selon les rapports d’ETimes, Siddharth Anand a signé pour réaliser un film et il sera payé un montant énorme. Les rapports suggèrent que le nouveau projet qu’il a accepté est pour un producteur de Mulk Deepak Mukut, fils de Kamal Mukut. Rien sur le film n’a encore été confirmé, mais toutes les informations indiquent que Deepak Mukut a signé Siddharth pour sa nouvelle entreprise.

On ne sait pas qui serait casté ou quel genre de film sera. Apparemment, seuls le réalisateur et le producteur se sont joints à nous jusqu’à présent. Pour ce projet sans titre, Siddharth Anand touchera une somme faramineuse. Les rapports indiquent également que le film commencera en 2024 car le réalisateur a peu d’engagements antérieurs à remplir. Il a ensuite Fighter dans le pipeline dont la sortie est prévue dans les 6 prochains mois. Par conséquent, Anand passera ensuite au projet de Deepak Mukut.

Deepak Mukut est le fondateur de Soham Rockstar Entertainment et a presque terminé 30 ans dans l’industrie. Il a produit de nombreux films et l’un des derniers est Dhakad en 2022, avec Kangana Ranaut dans le rôle principal.

D’autre part, Siddharth Anand a réalisé des films comme WAR, Bang Bang, Anjana Anjani et bien d’autres. Son dernier Pathaan avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham est un blockbuster. Son prochain film Fighter sera à nouveau avec DP et mettra également en vedette Hrithik Roshan.