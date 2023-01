Le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, obtient un prix élevé pour réaliser le film sans titre du producteur Deepak Mukut

Deux jours après Shah Rukh Khan-vedette Pathaan, le réalisateur du film, Siddharth Anand a signé son prochain film par le producteur Deepak Mukut. Selon le rapport d’Etimes, le producteur de Mulk a payé une bombe à Siddharth pour son prochain réalisateur.

Deepak Mukut a soutenu plusieurs films, dont Sanam Teri Kasam, Thank God, Forensic et Dhaakad. Une source a confirmé la nouvelle sur le portail et a déclaré qu’il restait six mois pour terminer le prochain Ariel-Actioner Fighter de Siddharth. Ainsi, on s’attend à ce qu’Anand dirige la production de Deepak en 2024. Bien que le casting du film ne soit pas encore finalisé, Deepak a confirmé faire équipe avec Anand sur le portail. Il a dit: “Oui, le film de Siddharth pour moi commencera après que ‘Fighter’ soit terminé.”

En parlant de Pathaan, SRK, Deepika Padukone, l’acteur de John Abraham fait des merveilles au box-office. Le public apprécie le film comme un festival, et plusieurs vidéos de différentes régions du pays le prouvent. Mercredi soir, Kangana a parlé aux médias du succès du film lors d’un événement et l’a loué. Interrogé sur Pathaan, Anupam l’a qualifié de «film énorme». Kangana a ajouté en hindi : « C’est tellement bon. J’ai entendu dire que Pathaan allait bien. Des films comme ceux-ci devraient avoir du succès. J’ai l’impression que le cinéma hindi a été laissé pour compte et que chaque personne a essayé à son niveau (de changer cela).

Selon le site Web de suivi commercial Sacnilk.com, les premières estimations au box-office suggèrent que Pathaan gagnerait un énorme crore de Rs 69,50 le deuxième jour, c’est-à-dire le 26 janvier. Après des critiques positives unanimes des cinéphiles et des critiques, il semble que le public se soit pressé. aux théâtres pour assister à la magie de Shah Rukh Khan sur grand écran lors de la fête nationale.

Lors de son premier jour, le réalisateur Siddharth Anand a collecté Rs 106 crore brut, ce qui est le plus grand jour d’ouverture de l’histoire du cinéma hindi. Il a également vaincu la version doublée en hindi de Yash-starrer KGF Chapter 2 pour devenir le plus grand ouvreur de Bollywood en Inde avec une collection nationale nette de Rs 55 crore.