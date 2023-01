Le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, et l’équipe soulèvent Shah Rukh Khan sur une photo BTS inédite des décors, les fans l’appellent “adorable”

Une photo inédite des coulisses des décors de Pathaan devient virale sur Internet. La photo, qui a été partagée par l’assistant réalisateur du film Rajvir Ashar dimanche, voit le réalisateur Siddharth Anand et l’équipe soulever Shah Rukh Khan, et la superstar est vue en train de faire clignoter ses fossettes.

Rajvir a légendé la photo, “Yeh naam kyun pada, kaise pada, iske liye thoda intezaar kijiye JALDI MILTE HAI… #PATHAAN SE !!! (Pourquoi et comment a-t-il obtenu ce nom, vous devrez attendre un moment pour cela , rencontrons bientôt Pathaan) 25 janvier 2023… UNIQUEMENT DANS LES CINÉMAS !”. Il a ajouté le hashtag #10DaysToPathaan et a utilisé des emojis de feu, de craquelins, de tornade et de biceps dans son message.

Les fans de Shah Rukh Khan ont pris d’assaut la section des commentaires qualifiant la photo d'”adorable”. Un fan a écrit : « Merci d’avoir traité notre Shah Rukh Khan comme ça, vous êtes tous des joyaux », tandis qu’un autre a commenté : « Les émotions (emojis au cœur rouge) on dirait aussi que SRK a élargi ses mains pour donner un court jhappi (câlin chaleureux ) à toi.”





Outre Shah Rukh Khan, le futur acteur voit Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Ashutosh Rana et Dimple Kapadia joueront également des rôles clés. Bien qu’il ne soit pas vu dans la bande-annonce, Salman Khan a confirmé qu’il sera vu dans le film dans son avatar Tiger. On dit également que Hrithik Roshan apparaîtra également en tant que Kabir de War dans la séquence post-crédit ouvrant la voie à l’univers d’espionnage YRF.

LIRE | Pathaan: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, la bande-annonce de John Abraham-star illumine Burj Khalifa, la vidéo devient virale

Le réalisateur Siddharth Anand devrait sortir dans les cinémas le 25 janvier en hindi, tamoul et télougou. La star de Shah Rukh Khan est le septième réalisateur d’Anand. Ses quatre premiers films, à savoir Salaam Namaste, Ta Ra Rum Pum, Bachna Ae Haseeno et Anjaana Anjaani, étaient des comédies romantiques avant de se tourner vers le genre d’action avec Bang Bang! et Guerre.