Les commentateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à détourner l’attention des dernières créations d’Elon Musk et de leur claire inspiration du film « I, Robot » de 2004 – et ils ne sont pas seuls, puisque le réalisateur du film s’est adressé à X (anciennement Twitter) pour interpeller Musk directement. . « Hey Elon, puis-je récupérer mes créations s’il te plaît ? » Proyas a tweeté ainsi qu’une comparaison côte à côte d’objets futuristes de son film avec les robots humanoïdes étonnamment similaires de Musk, Robovan et Cybercab.

Musk a noté les similitudes dans le nom même de l’événement, dévoilant ses dernières offres lors de la révélation de Tesla « We, Robot » qui s’est tenue aux studios Warner Bros.. Le Cybercab, un nouveau véhicule autonome pour deux passagers, n’a pas de volant ni de pédales étant donné l’accent mis sur la conduite autonome. Le Cybercab entrera en production en 2027 et devrait coûter moins de 30 000 dollars.

Le robot Optimus, un compagnon humanoïde destiné à aider les personnes ayant des tâches liées à la maison, comme promener des animaux domestiques ou retirer des colis du courrier, devrait être disponible à l’achat fin 2024. Les robots seront disponibles à l’achat entre 20 000 $ et 30 000 $.

Musk a décrit les robots comme « votre propre R2-D2 personnel ». [or] C-3PO.

« Que peut-il faire ? En gros, il peut faire tout ce que vous voulez », a-t-il déclaré aux participants. «Il peut être un enseignant, garder vos enfants, promener votre chien, tondre votre pelouse, faire l’épicerie, être simplement votre ami, servir des boissons. Quoi que vous puissiez penser, cela fera l’affaire.

Musk fonde de grands espoirs sur les robots, ajoutant : « Je pense que ce sera le plus gros produit jamais réalisé, quel que soit son type. Je pense que tout le monde voudra son copain Optimus, peut-être deux.