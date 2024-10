Il y a quelque chose d’étrangement familier dans les nouvelles conceptions de robots humanoïdes Cybercab et Optimus de Tesla, en particulier à Alex Proyas.

Le réalisateur de « The Crow » et « Dark City » a souligné via X les similitudes frappantes avec son film de 2004 « I, Robot ». Le choix de la plateforme a dû piquer Elon Musk, propriétaire à la fois de l’ancien Twitter et de Tesla.

Proyas a tweeté : « Hey Elon, puis-je récupérer mes créations s’il te plaît ? »

Le cinéaste a partagé trois paires d’images côte à côte : à gauche, des images de « Moi, Robot » et à droite, les prototypes récents de Tesla. L’Optimus de Tesla, un prototype de Tesla Bot, est un robot élégant, debout et marchant qui partage certaines des mêmes caractéristiques et construction que ceux qui se trouvaient en face de Will Smith dans le film vieux de 20 ans.

Il existe également le Robovan, un véhicule volumineux au look Art déco, conçu pour transporter jusqu’à 20 personnes. Cela ressemble énormément à une camionnette « Moi, Robot ». Et enfin, il y a le Cybercab Robotaxi, un coupé élégant avec une porte qui s’ouvre verticalement, exactement comme le concept-car RSQ d’Audi conçu pour le film Proyas. La vie artificielle imite l’art.

Le nom Optimus est bien sûr une référence aux « Transformers » mais ne ressemble en rien à Optimus Prime et bien plus aux robots NS5 du film de Proyas. Mais il semble que Tesla lui-même ait remarqué les similitudes, surnommant l’événement de révélation de la semaine dernière « Nous, Robot ». D’autres ont créé des mèmes côte à côte similaires après l’événement, et Matt Granger, un ancien assistant de Proyas qui a travaillé sur « I, Robot », n’a vraiment pas mâché ses mots.

« Moi aussi, je souhaite offrir mon ‘va te faire foutre’ à Elon et à son manque total de créativité », a écrit Granger dans un message maintenant supprimé.

Donc il déteste vraiment ça.

Ce ne serait pas la première fois que des entreprises technologiques tentent d’imiter la science-fiction. Certaines entreprises comme OpenAI l’ont fait de manière presque flagrante ; la société d’IA a créé un assistant vocal qui ressemble à Scarlett Johansson de « Her ». OpenAI a suspendu l’utilisation de la voix pour son modèle Sky, mais a nié qu’elle ait intentionnellement imité Johansson – qui a affirmé qu’elle avait été approchée par OpenAI pour être un modèle vocal pour l’outil d’IA – mais qu’il s’agissait de la « voix naturelle » d’un autre talent vocal rémunéré.

« Moi, Robot » se déroule en 2035. La date de sortie des nouveaux jouets de Tesla est à déterminer.