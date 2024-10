Avant le week-end, le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé nouveaux prototypes pour les robots, le très attendu robotaxi autonome (Cybercab) et le Robovan autonome ; mais même si les designs élégants et sans bords peuvent rappeler le look signature de son entreprise, les utilisateurs avertis sur les réseaux sociaux ont remarqué une autre similitude frappante : la mécanique futuriste qui colore le travail du cinéaste Alex Proyas dans le film de 2004 Will Smith. Moi, Robot.

Cette étrange ressemblance n’est pas passée inaperçue – ni appréciée – par Proyas, qui s’est servi de la propre plateforme X de Musk pour critiquer le dirigeant qui avait volé ses créations.

« Hey Elon, puis-je récupérer mes créations s’il te plaît ? » le réalisateur australien, qui est également derrière des photos comme celles de 1994 Le Corbeau, a écrit.

Se déroulant à Chicago en 2035, le blockbuster nominé aux Oscars Moi, Robot plonge dans un monde dans lequel des androïdes ressemblant à des humains occupent des postes dans la fonction publique, tous fonctionnant selon les trois lois de la robotique d’Isaac Asimov, inventées pour la première fois dans son recueil d’histoires qui sert de base au film de science-fiction. Mettant également en vedette Bridget Moynahan et Alan Tudyk, l’intrigue se déroule alors que le personnage de détective technologiquement opposé de Smith est appelé pour enquêter sur le suicide suspect d’un fondateur d’US Robotics.

Jeudi, Musk a dirigé l’événement « We, Robot » de Tesla, organisé au parc Warner Bros. à Burbank, en Californie, qui était initialement prévu pour août mais a été repoussé à octobre suite à la nécessité de modifications technologiques. Là-bas, il a dévoilé ses robots Optimus qui, au début, semblaient être sans pilote, mais qui se sont révélés plus tard être des robots Optimus. télé-opéré par les humains en temps réel. Même si le point culminant de la soirée a été le dévoilement du Cybercabavec ses portes en forme d’aile et son absence de volant et de pédales, Musk a également dévoilé le Robovan, un bus glorifié qui se conduit tout seul et peut transporter des marchandises et/ou jusqu’à 20 personnes. Bien que l’événement ait été très médiatisé sur les voies en ligne, il a conduit à une baisse importante des stockssignalant la déception des investisseurs.

Proyas sera bientôt à Sydney, en Australie, pour tourner son prochain film satirique de science-fiction RUR à partir du 21 octobre.