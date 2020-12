Le réalisateur du dernier opus de Mission Impossible a remercié sa distribution et son équipe, quelques jours à peine après la sortie d’un enregistrement de Tom Cruise en train de déclamer les membres de l’équipe de production.

Christopher McQuarrie a partagé une photo du plateau sur Instagram, en écrivant: « À tous ceux qui rendent le voyage possible. À vos proches de retour à la maison. Passez des vacances les plus heureuses. Et merci. »

L’image brumeuse montre une rampe imposante construite sur des échafaudages et s’élevant haut dans le ciel.

La configuration – qui est utilisée pour l’un des Croisièreles cascades de moto dans le film – est censé être dans une vallée de montagne isolée Norvège, où le tournage a repris plus tôt cette année.

L’acteur Henry Cavill – qui a joué dans Mission Impossible: Fallout – faisait partie des 7000 personnes à aimer le message en quelques heures seulement.

Bien que McQuarrie n’ait pas fait référence à la frottement sur le plateau capturé dans l’enregistrement obtenu par le journal The Sun plus tôt cette semaine, son message positif semblait contraster directement avec celui de son chef de file.

Dans l’audio, Cruise peut être entendu crier et injurier l’équipage pour avoir apparemment ignoré les règles de distanciation sociale, en leur disant: « Si je vous vois le refaire, vous êtes f ****** partie. »

L’acteur de 58 ans dit également que c’est grâce à la franchise d’action que l’industrie cinématographique a finalement repris le travail.

L’explosion de colère semble avoir eu lieu après que Cruise ait vu deux employés assis trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur.

Image:

Cruise est réputé pour faire presque toutes ses propres cascades



Cruise n’a pas encore publiquement adressé l’enregistrement divulgué, cependant, l’acteur George Clooney fait partie de ceux qui ont publiquement défendu la star en affirmant qu’il « n’a pas réagi de manière excessive ».

S’adressant au présentateur de radio Howard Stern, Clooney a déclaré que même s’il n’aurait personnellement pas choisi d’individus, Cruise avait la responsabilité de protéger la production dans son ensemble.

Cruise a déployé de grands efforts pour s’assurer que le tournage se déroule malgré les restrictions nécessaires à la distance sociale, y compris des rapports plus tôt cette année selon lesquels il payé environ un demi-million de livres pour louer des navires de croisière pour héberger l’équipe de production en Norvège pour assurer leur sécurité.

McQuarrie, qui a également été confirmé en tant que directeur du prochain dans la franchise – Mission Impossible 8 – a signé son message avec le hashtag # MI7MI8.

Les deux films de Mission Impossible seraient tournés dos à dos, malgré de nombreux retards dus au coronavirus pandémie.

Le tournage est maintenant de nouveau en cours aux Warner Brothers Studios à Leavesden, Hertfordshire.

Mission: Impossible 7 devrait sortir dans les cinémas britanniques en novembre 2021