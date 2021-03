À bien des égards, Minari est un film calme et doux, mais son impact sur la saison des récompenses a été tout à fait le contraire, le drame menant les nominations et marquant l’histoire dans le processus.

L’histoire d’une famille américano-coréenne essayant de devenir agricultrice dans l’Arkansas dans les années 1980 est en lice pour six Baftas et le même nombre d’Oscars.

Il a également réussi plusieurs premières avant les Oscars – Steven Yeun (connu sous le nom de Glenn Rhee des Walking Dead) est la première star asiatique-américaine à obtenir un signe de tête d’acteur de premier plan, Yuh-jung Youn est la première actrice coréenne à être nominé et Lee Isaac Chung, qui a basé le film sur ses propres expériences en grandissant, est l’un des deux réalisateurs d’origine asiatique dans la catégorie réalisation – la première fois que cela se produit dans l’histoire des Oscars.

Réalisateur de Minari: « C’est une histoire très personnelle »



Alors que la saison des récompenses peut sembler la conclusion du cycle de vie d’un film, Chung a déclaré à Sky News que comme Minari doit encore atteindre de nombreux publics (il est ici vendredi), il attend toujours de mesurer la réaction.

« J’ai l’impression que nous sommes au point où nous mettons la table, en gros, et nous commençons enfin à inviter tout le monde à la table pour regarder cette chose », a-t-il déclaré.

« Donc je suis ce chef nerveux qui voit en quelque sorte comment les gens vont apprécier ce repas, en gros. »

Chung dit également que le succès du film jusqu’à présent a été une surprise – et que, comme il est semi-autobiographique, il se sent un peu exposé.

Il a dit: « Il y a des moments où je me demande, ‘qu’as-tu fait, Isaac?’ Vous savez, « pourquoi avez-vous fait ça? »

« Une partie de vous ne se rend pas compte qu’un film pourrait trouver ce genre de public et beaucoup de gens finissent par le regarder, j’essayais juste de rester fidèle à mon histoire et à une sorte d’histoire que je voudrais laisser derrière pour ma fille. «

« Plus que quiconque, je m’inquiète pour mes parents parce que j’ai l’impression, vous savez, de révéler en quelque sorte toute notre histoire de famille et ils ne m’ont pas demandé de faire ça, alors j’essaye juste d’essayer de faire sûr qu’ils sont pris en charge et que rien de tout cela n’est trop accablant pour eux. «

Bien qu’il s’agisse d’histoires très différentes se déroulant sur différents continents, Minari attire inévitablement des comparaisons avec Parasite – l’histoire de l’année dernière faisant la meilleure photo, car ils partagent une langue.

Chung dit que la popularité des deux films suggère un changement d’attitude envers ce qui était auparavant considéré comme des «films étrangers».

«J’étais tellement excité quand Parasite a remporté l’Oscar l’année dernière, et une partie de cela était l’héritage coréen partagé et aussi c’était juste de savoir que Bong Joon Ho avait fait un film incroyable et peu importe la langue qu’ils parlaient, le pays. il était de, le public du monde entier y a répondu », a déclaré Chung.

« Et ce genre de chose me donne l’espoir que le public partout, nous commençons tous à voir que toutes nos histoires dans quel que soit le pays dans lequel nous vivons, ce sont toutes des histoires humaines, elles parlent toutes d’un aspect similaire de qui nous sommes. »

« Donc j’espère que Minari fonctionnerait de la même manière, et c’est vraiment tout ce que je pourrais demander. »

Image:

Steven Yeun apparaît dans le film.



Principalement situé sur des terres agricoles rurales, le film offre une évasion visuelle indispensable – en particulier pour ceux d’entre nous qui n’ont pas pu quitter leur région pendant des mois pendant le verrouillage.

Chung dit qu’il était important pour lui de plonger pleinement le public dans le monde de ses personnages.

«Je voulais que le public se sente comme dans une ferme pendant une heure et demie ou deux heures, et nous y avons accordé beaucoup d’attention dans la production et aussi dans la post-production», a-t-il expliqué.

« Nous obtenions les bons sons de bogue et les bons sons de grenouille et toutes ces petites choses qui permettraient d’envelopper un public et de le transporter – c’est donc un peu dommage qu’il y ait beaucoup de théâtres qui ne pourront pas être projetés. cette. »

« Mais nous espérons que les gens auront toujours cette expérience, et j’espère simplement qu’ils augmenteront le volume et essaieront de regarder sur grand écran – le plus grand écran possible. »

Comme beaucoup de cinéastes qui ont sorti des films pendant la pandémie, Chung est déçu que sa photo n’obtienne pas une sortie en salles convenable – mais se concentre sur les aspects positifs.

« De toute évidence, je pense toujours que l’expérience théâtrale est vraiment supérieure juste à cause de cet aspect communautaire. »

«Et quand nous avons créé cela il y a un an à Sundance, c’est ce qui m’a frappé quand nous l’avons montré, être dans ce public, entendre les rires et les oohs et ahhs communautaires, d’une manière qui me semblait une sorte de sacré l’espace, et c’est quelque chose que j’aimerais que nous puissions avoir plus. «

« Mais c’est le mieux que nous puissions faire, et j’ai toujours le sentiment qu’il y aura des familles qui pourront regarder ça ensemble, des familles et des amis proches et des trucs comme ça, et j’espère juste que ça va bien – et je pense c’est une bonne chose, une chose positive. «

Nous sommes au cœur de la saison des récompenses maintenant – et avec les Baftas et les Oscars qui auront lieu le mois prochain, nous saurons bientôt quelles nominations deviendront des victoires pour Minari.

Chung dit que son défi est d’apprécier le moment, d’autant plus que c’est quelque chose qu’il n’avait jamais prévu.

Image:

Le film se déroule presque entièrement sur des terres agricoles.



« C’est juste un honneur, j’essaie juste d’être reconnaissant, de m’arrêter et d’être reconnaissant, c’est une grande chose pour moi ces jours-ci », a-t-il déclaré.

« L’attention et toutes les interviews et tout ça, c’était sauvage et quelque chose auquel je ne suis pas habitué. »

« Mais, tu sais, j’ai l’impression que je vais toujours regarder en arrière à ce moment-là et être en quelque sorte émerveillé, alors j’essaie juste de tout comprendre et de profiter de la vague. »

Minari sort à la demande et dans les cinémas virtuels à partir du 2 avril.