Le réalisateur de « Midnight Rider » condamné à mort bénéficie d’un crédit d’impôt pour le cinéma en Californie

Le criminel condamné Randall Miller envisage de retourner sur un plateau de tournage, et cette fois, l’État de Californie pourrait l’aider.

Après avoir plaidé coupable d’intrusion criminelle et d’homicide involontaire pour la mort sur le plateau de l’assistante caméra Sarah Jones lors du tournage du film « Midnight Rider » en Géorgie, Miller a purgé un an de prison et est toujours en probation. Malgré cela, comme rapporté par VarietyLa Californie a accordé à Miller 1,5 million de dollars d’avantages fiscaux pour tourner dans l’État un prochain long métrage indépendant pour lequel lui et son équipe recherchent actuellement un financement. Selon les termes de sa probation, Miller ne peut pas diriger ce projet mais a écrit le scénario et servira de producteur.

Les crédits d’impôt accordés concernaient une production intitulée « Supercrip », qui, selon une description, raconte l’histoire d’un chauffeur Uber tétraplégique dont la vie change après avoir rencontré « une star de cinéma égocentrique ». Aucun réalisateur n’a encore été embauché pour le projet, mais Miller a l’intention de commencer le tournage en mars. C’est également à cette date que la probation de Miller doit expirer (le 9 mars), supprimant toute limite imposée par le tribunal à ses activités cinématographiques et lui permettant potentiellement de passer à nouveau derrière la caméra.

Ce ne serait pas la première fois qu’il enfreindrait les règles de sa probation, car après sa peine de prison, il a continué à réaliser un film (initialement intitulé « Higher Ground », mais rebaptisé « Coffee Wars ») qui a été tourné hors des États-Unis, en Serbie, à Londres et en Colombie. En conséquence, Miller a été ramené devant le tribunal, où ses avocats ont fait valoir qu’il n’était pas au courant d’avoir violé sa probation et qu’il pensait qu’il était autorisé à réaliser, tant que quelqu’un d’autre était responsable de la sécurité du plateau. Le juge dans cette affaire a compris la confusion et n’a pas renvoyé Miller en prison. Mais le juge a précisé qu’à partir de ce moment, il ne pouvait plus exercer la fonction de réalisateur sur aucun plateau jusqu’à la fin de sa probation.

L’événement déclencheur s’est produit en 2014, le premier jour de production de « Midnight Rider », un film biographique qui devait raconter l’histoire de Gregg Allman, membre du groupe Allman Brothers. Alors qu’il préparait un plan sur un pont ferroviaire en service, sur lequel la production n’avait pas obtenu l’autorisation de tourner, un train de marchandises est arrivé à toute vitesse sur la voie, ne laissant à l’équipe qu’une minute pour fuir. Quelques-uns n’ont pas eu la chance de s’écarter à temps, six d’entre eux ont été blessés et Jones a été tué. Afin d’éviter que sa femme et productrice du film, Jody Savin, ne soit emprisonnée, Miller a assumé l’entière responsabilité dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec l’État de Géorgie.