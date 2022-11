Le réalisateur de Masaan Neeraj Ghaywan se souvient de la réaction de Martin Scorsese au premier film de Vicky Kaushal

Vicky Kaushal, Richa Chadha et Shweta Tripathi avec Masaan est l’un des films les mieux notés de ces derniers temps. Le film a touché le cœur des téléspectateurs et leur a fait ressentir les personnages. Le réalisateur de Neeraj Ghaywan est sorti en 2015 et a impressionné le célèbre cinéaste Martin Scorsese.

Dans une conversation exclusive avec IMDb India, Neeraj parle de l’e-mail qu’il avait reçu de Martin Scorsese lorsque Mélita Toscan Du Plantier lui a montré Masaan, Ghaywan a déclaré: «Cette phrase me semble toujours irréelle. Lui qui l’a regardé pendant ces deux heures. Connexion avec Devi, Deepal et Shalu. Rire avec eux, tomber amoureux d’eux et même devenir émotif pour eux. J’ai ressenti une connexion étrange et surréaliste que j’ai trouvée avec lui quand je n’étais pas là et ensuite pour lire son courrier, cette jolie note qu’il avait envoyée ressemblait à l’une de ces expériences qui changent vraiment la vie comme on dit !

Avec Masaan, Vicky Kaushal a fait ses débuts sur grand écran dans son premier rôle à part entière. Cependant, avant Masaan, Vicky a fait une apparition éclair dans le drame emblématique de gangsters de 2012 Gangs Of Wasseypur. En juillet, un utilisateur nommé thecasanovva a partagé des faits intéressants sur le drame policier culte de 2012. L’un des faits qu’il a mentionnés concernait Vicky. Selon ses informations, l’acteur de Sanju est intervenu en tant qu’artiste de fond dans une scène où Nagma Khatoon (Richa Chadha) abuse de Sardar Khan (Manoj Bajpayee) dans un bordel. Eh bien, cette anecdote a été vérifiée comme un fait lorsque l’acteur lui-même l’a reconnu. Vicky a partagé la capture d’écran du jeu-questionnaire et l’a appelée “#truestory!”

Les anecdotes ont en outre ajouté comment Vicky a décroché l’opportunité de faire face à la caméra. Selon le message, l’acteur a une fois partagé cet incident dans l’une de ses interviews. Vicky a déclaré que tous les artistes juniors ont reculé et que toute l’équipe de direction a dû les remplacer pour remplir leurs chaussures. Vicky a ajouté: “Je suis cette silhouette que vous voyez derrière la grille de la fenêtre, exagérant lorsque Nagma Khatoon maudit Sardar Khan joué par Manoj Bajpayee. C’était la première fois que je faisais face à une caméra.” Côté travail, Vicky sera bientôt vue avec Sara Ali Khan dans la comédie romantique sans titre de Laxman Utekar.