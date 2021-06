Le réalisateur de La Réunion réagit aux rumeurs sur la mauvaise santé de Matthew Perry

Ben Winston, le directeur de la réunion spéciale « Friends » a démenti les spéculations sur la mauvaise santé de l’acteur Matthew Perry et a déclaré que c’était « une expérience formidable de travailler avec lui ». Ben, qui a lancé l’idée d’une réunion spéciale « Friends » aux six stars de la série après avoir revu la série, a parlé des commentaires que les fans ont faits sur l’apparition de Matthew dans l’épisode spécial.

Matthew a dépeint Chandler Bing sur la sitcom américaine bien-aimée. Il a toujours parlé de son combat contre les problèmes de santé mentale et la toxicomanie, ce qui s’est parfois reflété dans son apparition sur « Friends ».

Rejetant les spéculations, Ben a déclaré qu’actuellement, Matthew ne souffrait d’aucun problème de santé.

« Il était génial! Les gens peuvent parfois être méchants. J’aurais aimé qu’ils ne le soient pas. J’ai adoré travailler avec lui. C’est un homme brillamment drôle et je pensais qu’il avait de superbes doublures dans la série. Je me sentais juste heureux et chanceux. d’être en sa présence et de le diriger sur quelque chose comme ça », a déclaré Ben sur le podcast Top Five du Hollywood Reporter.

Le producteur de ‘Friends’ Kevin S Bright a également amplifié la déclaration de Ben dans une interview avec The Hollywood Reporter en disant: « Ce que les gens disent, c’est ce que les gens disent. Je n’ai rien à dire à ce sujet, sauf que c’était génial de le voir. Et je Je pense qu’il est très drôle dans la série. Mais oui, je pense qu’il va bien. Il semble plus fort et meilleur depuis la dernière fois que je l’ai vu, et excité d’aller de l’avant. «

Récemment, Matthew a rejoint Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc pour «Friends: The Reunion» sur HBO Max.

«Friends» a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et la trentaine qui vivent à Manhattan, New York.