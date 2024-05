Cinéaste légendaire de Disney John Musker a critiqué The Walt Disney Company pour avoir fait passer les messages politiques avant l’histoire dans ses films récents.

Musker, qui a co-réalisé certains des films les plus populaires du studio au cours des dernières décennies, comme « La Petite Sirène », « Aladdin » et « Moana », a commenté l’état de Disney dans une récente interview, affirmant que la société devait s’éloigner. de pousser un message éveillé et de se concentrer avant tout sur les personnages et l’histoire.

« Je pense qu’ils doivent rectifier un peu leur cap en mettant le message au second plan, derrière le divertissement, une histoire captivante et des personnages attachants », a déclaré Musker. Magasin espagnol El País lors du Sommet international Animayo à Gran Canaria la semaine dernière.

Le co-réalisateur de « La Petite Sirène » de 1989 a récemment conseillé à Disney de changer de cap en évitant de mettre le message avant l’histoire.

Le réalisateur, qui a également réalisé « La Princesse et la Grenouille » en 2009 aux côtés du co-réalisateur Ron Clements, a abordé le sujet de l’éveil chez Disney en évoquant la critique selon laquelle le film sur une princesse noire était réveillé.

« Nous n’essayions pas de nous réveiller, même si je comprends les critiques », a déclaré Musker, ajoutant que les films les plus récents semblent opter pour le message plutôt que pour l’histoire.

« Les films classiques de Disney n’ont pas commencé par essayer de transmettre un message. Ils voulaient que vous vous impliquiez dans les personnages, l’histoire et le monde, et je pense que c’est toujours le cœur du problème », a déclaré Musker. « Vous n’êtes pas obligé d’exclure les agendas, mais vous devez d’abord créer des personnages avec lesquels vous sympathisez et qui sont convaincants. »

La Walt Disney Company a subi des pertes financières et des réactions négatives de la part des téléspectateurs au cours des dernières années, dues en partie à son adoption de messages progressistes.

Disney a fait face à des réactions négatives importantes ces dernières années de la part de critiques affirmant que le géant des médias avait promu un programme éveillé. Ses dirigeants d’entreprise ont à plusieurs reprises s’est affronté avec les législateurs conservateursnotamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

La société a connu des déceptions au box-office – comme le film pro-LGBTQ « Lightyear » de 2022 – licenciements massifs et une perte de 2,4 millions d’abonnés de son service de streaming Disney+.

Musker a noté que l’agenda politique n’a jamais été aussi agressif chez Disney à son apogée dans les années 1990 et 2000 qu’aujourd’hui, mais il a dû modifier certains contenus par souci de rectitude politique.

Il a déclaré à El País qu’il avait dû changer le nom de la ville de Bagdad en « Agrabah » en « Aladdin » en raison de la guerre du Golfe qui se déroulait à l’époque.

« À cause de la guerre, nous ne pouvions même pas y aller pour faire des recherches. Nos principales recherches ont eu lieu à l’exposition saoudienne au Los Angeles Convention Center », a déclaré Musker.

