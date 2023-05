Le réalisateur de Kushi ne tarit pas d’éloges sur Samantha Ruth Prabhu ; révèle que sa plus grande chose est « Quelle que soit la tragédie, le choc… »

Samantha Ruth Prabhu tourne deux de ses projets à venir et très attendus, l’un étant Chapitre indien de la Citadelle et le second étant Kushi qui met aussi en vedette Vijay Deverakonda. Dernièrement, il y a beaucoup de mises à jour sur Kushi pendant le tournage du film. Et maintenant, dans une interview, Shiva Nirvânale réalisateur de Samantha Ruth Prabhu et la star de Vijay Deverakonda Kushi a fait l’éloge de la Shaakuntalam beauté. Shiva a partagé ce qui est la plus grande qualité de Samantha en tant qu’actrice. Et cela vous fera respecter à jamais la magnifique actrice du sud de l’Inde.

Samantha Ruth Prabhu, la réalisatrice de Kushi, fait l’éloge de l’actrice

Samantha Ruth Prabhu a encore une fois fait les gros titres dans l’actualité du divertissement, bien que cette fois, ce soit de manière indirecte. Le réalisateur de Kushi, Shiva Nirvana, qui a déjà travaillé avec Samantha sur Majili partage qu’il a le plus grand respect pour un grand artiste. Il a parlé de la façon dont il a travaillé avec Sam sur Majili et ajoute qu’à l’époque, il la connaissait comme une bonne artiste. Mais après avoir travaillé sur Kushi, il a été bouleversé et a compris à quel point elle pouvait agir. Le réalisateur dit que Samantha peut très bien traduire ses répliques et peut les améliorer sur un coup de tête devant la caméra. Il a félicité Vijay Deverakonda et Samantha pour leurs expressions.

Shiva Nirvana révèle la plus grande qualité de l’actrice Kushi Samantha Ruth Prabhu

Shiva Nirvana appelle Samantha super forte. Révélant quelle est la plus grande qualité de l’actrice, le réalisateur déclare : « La plus grande chose à propos de Sam, c’est qu’une fois qu’elle est devant la caméra, quelle que soit la tragédie, le choc, la mauvaise nouvelle qu’elle a en tête, pendant ce court instant. » Shiva dit que Samantha peut sortir de n’importe quelle situation et donner le meilleur d’elle-même. Quoi qu’il arrive, l’actrice oubliera pour le moment qu’elle est devant la caméra. L’actrice laisse tous ses problèmes et tout ce qui la trouble hors des plateaux. Et c’est la plus grande chose à propos de l’actrice, partage le réalisateur, rapporte Indian Express.

Kushi est une comédie romantique à venir financée par Mythri Movie Makers. Le film met également en vedette Sachin Khedekar, Jayaram, Murali Sharma et Vennela Kishore pour n’en nommer que quelques-uns. Kushi sort le 1er septembre 2023.