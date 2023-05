Le réalisateur de Kerala Story, Sudipto Sen, demande à Mamata Banerjee, CM du Bengale occidental, de regarder son film : « Vous serez fier… »

Un jour après que le gouvernement du Congrès de Trinamool au Bengale occidental a interdit le film The Kerala Story, le cinéaste Sudipto Sen a déclaré que la décision était « politiquement motivée » et a exhorté le ministre en chef Mamata Banerjee à regarder le film et à prendre ensuite n’importe quelle décision.

Sudipto Sen a déclaré à l’ANI : « Il est très regrettable que Mamata Banerjee l’ait interdit sans regarder le film. Pas un seul incident fâcheux ne s’est produit dans l’État à cause du film. La décision d’interdire le film est politiquement motivée. Je lui demande de regarder le film et ensuite prendre n’importe quelle décision », ajoutant que le film se déroulait très bien au Bengale occidental ces quatre derniers jours et « c’était bien là-bas ».

« Après la décision d’interdiction de Mamata Didi, la projection dans la salle de cinéma a été arrêtée par des gars à mi-chemin. Je ne suis pas un politicien, je suis un cinéaste. Je ne peux que faire un film, vous voulez le voir ou pas que vous les gars décideront. Il n’y a pas eu de problème lorsque le film est sorti à Kolkata pendant quatre jours, tout à coup Didi a senti qu’il pourrait y avoir des problèmes d’ordre public », a-t-il déclaré.

« Mahua Moitra, Mamata Banerjee, ils sont le champion de la liberté d’expression et des droits de l’homme, lorsque le film Padmaavat a été interdit, Mamata Banerjee a été le premier dirigeant politique à soutenir le film. Mais je ne sais pas quel est le problème avec mon film qu’elle pensait qu’il y avait un problème d’ordre public », a-t-il ajouté. Mamata Banerjee avait déclaré que The Kerala Story était interdit dans l’État pour « éviter tout incident de haine et de violence et maintenir la paix dans l’État ».





« Je lui ai demandé de regarder le film en premier et de ne pas décider de l’opinion des gens. Vous aimerez le film, vous serez fier que le réalisateur bengali ait fait ce film responsable », a déclaré Sen. Il a également déclaré que jusqu’à ce que le film ne soit pas sorti, « il y avait beaucoup de controverse, un débat se poursuivait ».

« Après avoir vu le film, tout le monde a tellement aimé le film que tout le débat s’est terminé automatiquement. Il y avait un problème qui n’était pas non plus un problème majeur au Tamil Nadu. Il y avait un type qui menaçait les propriétaires des salles de cinéma. Chaque fois, s’il y a un problème au Tamil Nadu, ce monsieur en particulier se tient prêt et crée des problèmes. Après tout cela, la haute cour du Tamil Nadu nous a autorisés et a déclaré qu’il n’y avait aucune logique d’interdire le film si la commission de censure avait déjà donné son autorisation », a déclaré Sen.

Le Bengale occidental est devenu le premier État à interdire le film qui raconte l’épreuve de trois femmes victimes de la traite vers les camps de l’EI après avoir été converties à l’islam par mariage. Mamata Banerjee a donné des instructions aux autorités pour retirer le film de tous les cinémas où il est projeté. Le film a été réalisé en franchise d’impôt dans le Madhya Pradesh, dirigé par le BJP, et maintenant l’Uttar Pradesh a décidé de le rendre exempt d’impôt.

Vipul Amrutlal Shah, le producteur du film, a déclaré qu’ils poursuivraient des options juridiques contre la décision. « Si le gouvernement de l’État ne nous écoute pas, nous explorerons les voies juridiques. Cependant, quelle que soit la voie que nous prendrons, elle sera basée sur des conseils juridiques », a déclaré Shah à l’ANI lundi.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, avait qualifié le film de « propagande RSS ». L’histoire du Kerala met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani dans les rôles principaux. Une énorme controverse a éclaté autour du film après que sa bande-annonce ait affirmé que 32 000 femmes du Kerala avaient disparu et avaient rejoint le groupe terroriste ISIS. Cependant, face aux protestations, la figure controversée de la bande-annonce a ensuite été retirée.

