Le réalisateur de Kerala Story, Sudipto Sen, annonce un biopic sur Subrata Roy, fondatrice de Sahara India Pariwar

À l’occasion du 75e anniversaire de Subrata Roy, fondateur et président de Sahara India Pariwar, les producteurs Sandeep Singh et Jayantilal Gada (Pen Studios), se sont associés au réalisateur de The Kerala Story Sudipto Sen et ont annoncé Saharasri, un biopic sur le magnat des affaires.



Saharasri dévoile une histoire captivante de l’époque de Roy en tant qu’entité relativement inconnue devenant un homme d’affaires de premier plan, influent et parfois controversé (ce dernier aspect faisant l’objet de l’un des épisodes de la série Netflix Bad Boy Billionaires).





Selon les termes du communiqué de presse publié par les créateurs, « l’histoire de la vie de Roy se lit comme un roman de Sidney Sheldon ». Les créateurs, cependant, n’ont pas encore révélé qui joue le magnat. Parlant de l’homme derrière les gros titres, le producteur Sandeep Singh, qui est également le créateur des prochains Savarkar et Main Atal Hoon, a déclaré : « Indépendamment de ce que le monde peut penser ou dire à propos de Shri Subrata Roy, leur perception est basée uniquement sur leur manque de connaissance personnelle avec l’homme. Personnellement, je le tiens en très haute estime.



Se référant aux accusations portées contre son sujet, Singh a ajouté: « Il est resté inébranlable comme un rocher inflexible et a gracieusement fait face à toutes les allégations contrairement à d’autres personnalités des affaires indiennes. Il est le seul Indien à avoir rendu un montant stupéfiant de Rs 25 000 crore, intérêts compris. , à SEBI. Je suis sûr que la justice prévaudra bientôt.



Sur le travail qui a été consacré au film et les défis auxquels il a été confronté, Singh a déclaré: « Le scénario a nécessité des années de recherche intensives, puis a fait participer des piliers comme AR Rahman et Gulzar. Fait intéressant, chaque fois que j’ai discuté de ce film, tout le monde a montré de l’enthousiasme mais se sont dégonflés quand il s’agissait d’en faire partie. Ils avaient peur d’y être associés.

Jayantilal Gada, qui est mieux connu pour avoir mis le cinéma Telugu sur la carte du monde et était l’un des présentateurs de ‘RRR’, a réagi à l’annonce en disant : « L’échelle éponyme et la grandeur avec laquelle il sera vu sur celluloïd, laisser le public envoûté. Quand j’ai entendu le scénario, absolument net et tendu, j’ai eu une vision claire de chaque scène. Cela m’a gardé sur le bord.



Présenté par Legend Studios et Jayantilal Gada (Pen Studios), Saharasri, écrit par Rishi Virmani, est produit par Sandeep Singh et Sam Khan. Sudipto Sen le dirigera, la musique sera d’AR Rahman et les paroles de Gulzar.



Le film sortira au début de l’année prochaine et sera largement tourné dans le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, Delhi, le Bihar, Kolkata et Londres. Il sera publié en hindi, bengali, tamoul, télougou, kannada et malayalam. (Avec les contributions de l’IANS)