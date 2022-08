Le réalisateur de “Katrina Babies”, Edward Buckles Jr., parle de l’ouragan SSPT

Cette semaine marque le 17e anniversaire de l’ouragan Katrina.

Alors que la tempête et l’inondation des digues ont causé d’énormes ravages dans la ville de la Nouvelle-Orléans, les déplacements, les pertes de vies et de biens, et la violence qui s’est produite ont également traumatisé toute une génération. Le réalisateur Edward Buckles Jr. est devenu une voix puissante de cette génération et son film Bébés Katrinapartage non seulement sa propre histoire, mais aussi les histoires d’amis, de membres de la famille, d’étudiants et de voisins – dont beaucoup n’ont jamais partagé leur traumatisme avec qui que ce soit auparavant.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est entretenue avec Edward Buckles Jr. du film, qui a été présenté en première cette semaine sur HBO. Lisez leurs questions-réponses ci-dessous.

Votre film a remporté plusieurs prix lors de sa première au Tribeca Film Festival. Vous êtes-vous senti validé lorsque vous avez remporté les prix et que le film a été si bien accueilli ?

Je ne m’attendais pas à gagner les prix. Honnêtement, quelqu’un m’a rappelé la cérémonie de remise des prix, je n’allais pas y aller. Un ami que j’ai rencontré au festival a vu le film lors d’une projection de presse et il m’a appelé et m’a dit : « Yo, je suis terrassé. Je suis époustouflé. Tu devrais aller à la cérémonie de remise des prix demain. Il l’a laissé comme ça. Il était comme, ‘Il n’y a aucun moyen que tu ne gagnes pas.’ Cela a apporté une forme de validation. Pas tant que ça, mais je peux vous dire ce qui a apporté une validation de Tribeca. Tribeca a fait un lien virtuel et vous avez pu vous connecter et projeter le film et quand la Nouvelle-Orléans a commencé à le regarder et à le tamponner et à dire: “C’est réel”. Parce que nous sommes durs. Nous ne jouons pas sur notre culture, nous ne jouons pas sur notre narration et nous ne jouons certainement pas avec ceux qui racontent nos histoires. Quand ils chantaient mes louanges et disaient à quel point le film était réel et dopant, CELA m’a validé, et à ce jour, c’est la plus grande validation dont j’ai besoin. Cela m’a mis sur mon, ‘D’accord, nous travaillons avec quelque chose ici.’ Alors oui, les récompenses étaient cool mais je pense qu’être validé par mon peuple sera toujours tout ce dont j’ai besoin.

L’utilisation de l’animation dans ce film est si belle et touchante, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi d’utiliser l’animation comme vous l’avez fait ?

Je dois donner beaucoup de crédit à mon mentor et grand frère Chike Ozah, il est la seule raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd’hui, grâce au mentorat. Il m’a initié aux beaux-arts et il m’a initié au pouvoir de l’art et au pouvoir de la narration en matière d’animation et de cinéma. Je l’ai vu le faire dans quelques projets comme Benji et Un enfant de Coney Island. J’ai vu comment il utilisait l’animation dans la narration. Il y a quelques années, nous parlions d’utiliser l’animation dans Bébés Katrina une fois que nous avons commencé à le modifier. Nous avons compris, oui il manquait des images pour étayer ces histoires, mais nous avons aussi compris que ces histoires sont dures à entendre. Il est difficile de recevoir ces histoires, alors nous avons pensé que l’animation pourrait créer un langage qui permettrait à nos téléspectateurs d’être plus réceptifs et vulnérables à ce qu’ils entendaient. Cela les ouvrirait à l’entendre. Je pense que ça marche. Maintenant qu’il m’a fait découvrir l’art, nous sommes tous les deux des fous d’art quand il s’agit de style. Nous voulions trouver une personne avec un style vraiment dope et il y avait ce gars Antony Sendra et il est basé en Espagne. Donc, tout notre travail a été effectué sur des appels Zoom et des appels téléphoniques. Cela vous parle de ses instincts et de son cœur et de ses liens avec les émotions et il l’a juste tué. Il est venu et nous a vraiment aidés à raconter ces histoires. Nous savions que nous voulions vraiment utiliser un style de collage, en utilisant de vieilles photos que nous avions de Katrina. Nous avons perdu beaucoup de photos et leur avons donné un sens, en utilisant les vraies photos des personnages, c’était censé être. Donc, quand vous voyez Tina comme une animation, ce sont de vraies photos d’elle empilées sur cette animation, donc cela la rend plus émotionnelle et spirituelle d’une certaine manière, donc j’en suis très fier.

À quel point était-ce thérapeutique de faire ce film?

C’était un processus. L’ensemble du processus pour que tout soit thérapeutique ne commence pas seulement par la guérison. Il ne s’agit pas seulement d’être thérapeutique. L’une des parties les plus difficiles de la thérapie est cette première conversation. Les deux premières années, c’était très dur, ce n’était pas thérapeutique. Je pense que maintenant que c’est fait et que l’histoire sort et qu’elle sensibilise à nos histoires maintenant, je commence à aborder ce processus d’être thérapeutique. Cela a fait ressortir toutes mes émotions ces dernières années.

Avez-vous fait une thérapie?

J’ai fait une séance de thérapie la sixième année de réalisation de ce projet. J’étais dans le montage. Je suis tout au long du film. Il m’a fallu sept ans pour faire ce film, je n’ai inséré mon histoire qu’en sixième. Je n’ai pas réalisé mon traumatisme. Je n’avais pas réalisé que j’avais besoin de guérison. Je n’avais pas réalisé que je vivais des choses similaires à celles de mes pairs jusqu’à ce que je passe par mon montage. Les traumatismes font toujours surface aux moments les plus bizarres et aléatoires sur lesquels vous n’avez aucun contrôle. Je regardais des séquences vidéo de ma famille et j’ai commencé à m’effondrer. Je ne pleure pas beaucoup, donc je ne pouvais pas m’arrêter. Je pense que c’est arrivé au bon moment parce que je devais être puni, je devais être assis. Donc, une fois que je suis entré dans le montage, je regarde ce genre de choses tous les jours. Tout ce qui est difficile à regarder pour tout le monde, j’ai dû le regarder plus d’une centaine de fois. Ça impacte mon corps. J’ai des douleurs à la poitrine, je fais des cauchemars. Je bouge différemment. C’est à ce moment-là qu’un de mes amis m’a dit: “Peut-être que tu devrais réfléchir à la façon dont tu veux résoudre ce problème.” J’ai fait une séance de thérapie et je me suis dit : ‘Non ! Je vais le faire après ça. Je savais juste que je devais être si présent pour ce film et que je devais prendre des risques et terminer ce projet en force, puis je chercherais une thérapie après cela. Cela me demandait beaucoup. Mais je recherche activement un thérapeute maintenant.

Le film aborde également les digues et comment elles n’ont vraiment pas été construites pour résister à la tempête. Pensez-vous que le gouvernement et l’infrastructure locale font ce qui est nécessaire pour empêcher qu’une autre catastrophe de niveau Katrina ne se produise à la Nouvelle-Orléans ?

Je vais répondre comme ça. L’année dernière, l’ouragan Ida s’est produit et l’ouragan Ida était la chose la plus proche de Katrina, mais pas aussi meurtrière, et il a laissé les gens dans leurs greniers. Cela a laissé des gens bloqués pendant des jours et les gens sont toujours en train de reconstruire à partir d’Ida. La Nouvelle-Orléans n’a pas été inondée, mais les zones environnantes l’ont fait. Si vous réparez les digues de la Nouvelle-Orléans et que je ne suis pas convaincu qu’elles l’ont fait, pour être honnête, la maison de ma grand-mère qui a été inondée en 2005 avec Katrina, inonde chaque année et elle doit faire des réclamations d’assurance chaque année. Donc je dirais non, rien n’a été appris parce que pourquoi continuons-nous d’être inondés uniquement à cause des tempêtes tropicales ? Et puis je ne sais pas combien de couverture le reste du monde a eu sur l’ouragan Ida, mais je pense que la seule chose qui a changé, ce sont les réseaux sociaux. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait Katrina avec les réseaux sociaux. Je connais les « Katrina Babies », les jeunes, nous ne restons plus assis à attendre de l’aide. Nous ne restons pas assis à attendre que le gouvernement ou les autorités municipales nous aident. C’était nous dans les rues pendant l’ouragan Ida faisant des sauvetages, c’était nous qui veillons à ce que les gens aient des générateurs. C’était nous qui veillons à ce que les gens soient bons et ce sera nous qui ferons en sorte qu’ils soient bons du point de vue de la santé mentale après. Je ne pense pas que ça ait changé. Je pense que nous avons changé et nous n’attendons plus.

Bébés Katrina est actuellement disponible sur HBO et HBO Max