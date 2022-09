Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, SLAMS Ayan Mukerji, Karan Johar avant la sortie de Brahmastra ; traîne CET acteur populaire aussi [Report]

Les dossiers du Cachemire a été l’un des films les plus réussis de l’année. La Vivek Agnihotri le film a reçu une réponse formidable de la part des masses. Le réalisateur a partagé ses points de vue et opinions sur les films à venir, les célébrités et il a récemment parlé de Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette Brahmastra qui est dirigée par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar. Vivek Agnihotri n’est pas celui qui mâche ses mots lorsqu’il partage ses opinions honnêtes. Et c’est ce qu’il a fait maintenant. Il a claqué Ayan et Karan et il a également traîné un acteur populaire.

Vivek Agnihotri critique le réalisateur de Brahmastra Ayan Mukerji

Brahmastra est l’une des plus grandes tendances de Nouvelles du divertissement. Lors d’une conversation avec Kushal Mehra, rapporte Zee News, Vivek Agnihotri a déclaré qu’Ayan Mukerji ne pouvait même pas prononcer Brahmastra. Il a demandé si l’équipe connaissait même la signification de Brahmastra. Alors que les promotions de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy et d’autres films vedettes de célébrités se déroulent, Vivek demande qu’il se passe beaucoup de choses sur l’Astra Verse. Il se demande ce que c’est. Bien qu’il se soit moqué de la prononciation de Brahmastra par Ayan, Vivek a déclaré qu’il était un merveilleux réalisateur. Il a révélé avoir regardé Wake Up Sid et Yeh Jawaani Hai Deewani. Il souhaite qu’Ayan fasse un bon film. Il a exprimé son inquiétude en disant qu’il s’inquiète pour lui comme une mère s’inquiète pour ses enfants. “Je suis très déçu. Voilà donc les problèmes”, a-t-il déclaré.

Vivek Agnihotri se moque de Karan Johar

Vivek Agnihotri a également critiqué Karan Johar et son entourage. Il a expliqué comment Karan parle de l’activisme LGBTQ, mais continue de se moquer de la communauté dans ses propres films. Karan Johar a également été confronté à des réactions négatives du public. Ses films ont été appelés au boycott. Tout en souhaitant à Ayan pour son anniversaire, Karan a écrit qu’étant donné le scénario en cours de la tendance au boycott, il ne peut pas prédire ce que l’avenir de Brahmastra réserve.

Vivek Agnihotri claque Ranveer Singh

Vivek a également critiqué Ranveer Singh, dont la dernière sortie était Jayeshbhai Jordaar. Il a parlé du film sur le fœticide féminin mais a vu Ranveer danser avec des filles glamour pendant les promotions. Vivek a déclaré que personne ne savait de quoi parlait le film et s’est moqué des promotions, il a dit qu’il ne s’agissait pas d’un film comique ou d’un défilé de mode. Il a appelé Ranveer la «soi-disant étoile numéro 1».