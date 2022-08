Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, révèle comment les acteurs de Bollywood deviennent dépendants de la drogue ; dit ‘ils tombent dans le trou noir’

Le directeur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a récemment expliqué à quel point Bollywood est plein d’humiliation et d’exploitation. Il a même partagé que peu de succès mènent à la toxicomanie. Le cinéaste Vivek a partagé une “histoire intérieure” sur Bollywood et a déclaré que ce n’était pas seulement une plaque tournante de talents mais aussi un cimetière de talents. Il a ajouté en disant que les célébrités qui n’obtiennent pas le niveau de succès attendu s’empêtrent dans le cercle vicieux de l’industrie sans revenu ni pouvoir. Ces acteurs sont obligés de le simuler, même s’ils ne l’ont pas.

Le directeur de Kashmir Files a tweeté un long article sur les sombres secrets de Bollywood et a déclaré que “le vrai Bollywood se trouve dans ses ruelles sombres”. Il a même dit que dans ces ruelles sombres, on peut facilement trouver des rêves brisés, des rêves piétinés, des rêves enfouis, et bien plus encore. Il a en outre écrit qu’il ne s’agissait pas de rejet car tout le monde sait que le rejet fait partie de l’accord. Vivek a dit que c’est l’humiliation et l’exploitation qui brisent les rêves tendres, les espoirs et les croyances. Les gens peuvent survivre sans nourriture, mais vivre une vie sans respect et sans estime de soi n’est pas possible.

Jetez un oeil à son tweet –

Bollywood. Une histoire intérieure. PL. lis. pic.twitter.com/e4WcBvJLLU Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 21 août 2022

Vivek Agnihotri a ensuite expliqué comment les célébrités infructueuses se retrouvent dans une bataille sans fin. Il a écrit: «Ceux qui trouvent un certain succès mais pas le vrai, se mettent à la drogue, à l’alcool et à toutes sortes de choses qui nuisent à la vie. Maintenant, ils ont besoin d’argent. Ainsi, ils sont initiés à toutes sortes d’argent amusant. Il a ajouté en disant: ‘Vous devez ressembler à une star, faire la fête comme une star, faire des relations publiques comme une star mais vous n’êtes pas une star. Imaginez-vous dans un ghetto de gangsters où vous devez vous comporter comme un gangster sans arme ni couteau.

Vivek a appelé cela une course creuse de validation, qui est un trou noir qui ne cesse de s’approfondir à chaque course. Il a terminé le message en écrivant: “Vous vous montrez, personne ne le voit”. Tu cries, personne ne t’entend. Tu pleures, personne ne s’en soucie. Tout ce que vous trouvez est entouré de gens qui se moquent de vous. Vous enterrez vos rêves. Tranquillement. Mais ensuite, vous trouvez des gens qui dansent sur la tombe de vos rêves. Votre échec devient leur célébration. Vous êtes un homme mort qui marche. L’ironie est que personne ne peut voir que vous êtes mort à part vous. Un jour, tu meurs littéralement. Et puis le monde vous voit ».

Récemment, Anurag Kashyap a été impliqué dans une guerre des mots avec Vivek Agnihotri. Pour les non-initiés, leur dispute a commencé quand Anurag dans une interview a parlé de l'entrée de l'Inde pour les Oscars cette année. Il a déclaré que RRR devrait être nominé comme soumission officielle de l'Inde aux Oscars dans la catégorie du meilleur long métrage étranger. Il a même dit qu'il espérait que "ce ne sont pas The Kashmir Files" qui seraient nominés. Vivek a répondu à la déclaration d'Anurag sur Twitter en écrivant : "Il mène une campagne contre la soumission aux Oscars de The Kashmir Files."