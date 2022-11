Le réalisateur de Kantara, Rishab Shetty, partage le mantra du succès du film ; dit: “Si un film est plus local et enraciné, alors il a …”

L’acteur, réalisateur et producteur de Kannada, Rishab Shetty, est actuellement aux anges alors que son film récemment sorti, Kantara, a réussi à briser les barrières linguistiques et a une fois de plus prouvé que le contenu est le roi du cinéma. Alors que Kantara a rapporté Rs 400 crore dans le monde et continue de recevoir des critiques élogieuses à travers le pays depuis sa sortie en septembre de cette année, Rishab a maintenant partagé le mantra du succès du film.

S’exprimant lors d’une Masterclass au Festival international du film de l’Inde, Rishab a souligné l’importance du contenu du film et comment il devrait être enraciné pour se connecter avec le public sur le plan émotionnel. Il a déclaré que si le contenu se connecte avec le public, le film finira par attirer l’attention de toute l’Inde.

“Les films d’aujourd’hui traversent la barrière de la langue. Si le contenu se connecte avec le public, le film sera accepté comme un film entièrement indien. Je croyais au mantra selon lequel si un film est plus local et enraciné, alors il a un plus grand attrait universel “, a déclaré Rishab lors de l’événement tout en discutant du thème de la représentation de la diversité culturelle et de l’identification de nouveaux marchés.

Rishab a ensuite partagé que Kantara capture à la base le conflit en cours entre les humains et la nature. Il a dit que le film est un « amalgame de nature, de culture et de fiction ». Il a ajouté que nos cultures et nos systèmes de croyance sont enracinés en chacun de nous.

Il a également révélé que Kantara était le résultat du folklore qu’il avait entendu et de ses expériences d’enfance dans la culture Tulunadu. “Par conséquent, je voulais que la musique de fond du film soit naturellement un phare de la culture”, a-t-il ajouté.

Parlant de son rôle de Shiva dans le film, Rishab a déclaré que depuis son enfance, il avait toujours été passionné par la représentation de tels personnages sur grand écran. Il a révélé que l’idée de Kantara avait été conçue lors du deuxième verrouillage de Covid et il a tourné tout le film dans sa ville natale de Kundapura, dans le district de Dakshina Kannada au Karnataka.

Il a en outre déclaré que sa performance à couper le souffle dans l’apogée est l’impératif car c’est ce qui reste avec les gens. Il a ajouté que les cinémas régionaux de la fin des années 90 avaient influencé les films occidentaux. Cependant, aujourd’hui, ils intègrent la culture locale et la diversité leur a donné le dynamisme et la vivacité indispensables qui ont été acceptés par le public.

(Avec entrées IANS)