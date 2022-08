Le réalisateur de Kabali, Pa Ranjith, révèle qu’il était déprimé après que la vedette de Rajinikanth ait reçu des critiques négatives

Le drame de gangster vedette de Rajinikanth, Kabali, a été réalisé sur de grandes attentes. Le buzz autour du film avant sa sortie était immense et les réalisateurs avaient prévu qu’il serait un énorme succès. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et Kabali a reçu une réponse négative de la part des critiques et du public. Le réalisateur Pa Ranjith a récemment révélé qu’il était déprimé après que Kabali ait reçu des critiques négatives après sa sortie.

Lors de l’événement de lancement audio de son prochain film, Natchathiram Nagargiradhu, Ranjith a déclaré : “Ce seul mot ‘Jaybheem’ m’a amené ici. Le voyage qui a commencé à Attakum est venu jusqu’à ce que l’étoile bouge. Je n’ai nourri personne. Je les ai utilisés. Ils étaient talentueux. Ce fut un plaisir de travailler avec eux. J’ai appris de Venkat Prabhu monsieur. Chennai 28 Films a façonné ma vie. Cela m’a appris que nous pouvons prendre ce que nous avons décidé. Sasi monsieur m’a appelé et s’est assis J’ai été surpris. Je ne l’oublierai jamais. C’est la raison pour laquelle je traite bien mes assistants. Je peux continuer encore et encore.

Il a ensuite révélé : « Vetrimaran monsieur a prouvé qu’un film peut être fait sans aucun compromis. J’aurais souhaité que ces trois personnes soient présentes à cette cérémonie. Ensuite, deux producteurs sont très importants dans ma vie, l’un est Kalaipuli Thanu monsieur et Gnanavel monsieur. La liberté qu’il a donnée quand il a fait Kabali à Kalaipuli monsieur était grande. Il a convenu pour moi qu’il n’aimait pas l’apogée. Même si le film était censé être un succès après sa sortie, personne dans l’industrie n’était d’accord. Alors j’étais déprimé, mais c’est lui qui m’a appelé et m’a montré la collection du film et m’a beaucoup encouragé. Je ne serais pas ici aujourd’hui si monsieur Gnanavel n’avait pas sorti Attakathi. J’aurais aimé qu’ils soient tous là. C’est pourquoi je voulais tous les gens qui ne devraient pas être oubliés de mon vivant pour être comme ça.”

Pendant ce temps, le célèbre cinéaste tamoul devrait faire ses débuts à Bollywood avec son prochain projet intitulé Birsa, un biopic basé sur la vie du chef tribal Birsa Munda qui est devenu le visage de la résistance contre les Britanniques au 19e siècle. Le film sera produit par Shareen Mantri et Namah Pictures de Kishor Arora.