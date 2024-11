Le réalisateur de Joker 2 offre des conseils aux salles de cinéma après le flop record de la suite de DC

Cette année Joker : Folie à Deux s’est imposé comme l’un des plus gros échecs au box-office, mais son réalisateur s’exprime sur comment ramener les cinéphiles au cinéma. Par Empire, Todd Phillips dit que les salles de cinéma doivent s’adapter davantage au public pour inciter les gens à choisir une salle plutôt que de diffuser un film à la maison.









Phillips a offert ce conseil aux propriétaires de cinéma : « Arrêtez de diffuser des publicités avant les films. » Souvent, en attendant le début du long métrage, les spectateurs doivent endurer des publicités interminables avant les avant-premières des attractions à venir au théâtre.

Arrêtez de diffuser des publicités avant les films.

« Nous avons payé nos billets. Nous sommes ravis d’être là. Les publicités ont tendance à faire sortir l’air de la pièce« , a ajouté Phillips.

En rapport Joaquin Phoenix se souvient d’avoir rencontré Christopher Nolan pour le rôle du Joker dans The Dark Knight Joaquin Phoenix confirme avoir discuté avec Christopher Nolan pour le rôle du Joker dans The Dark Knight.





Phillips a également réalisé celui de 2019 Joker, qui était l’un des films classés R les plus rentables de tous les temps, gagnant plus d’un milliard de dollars dans le monde. Le film de 2019 a même valu à Joaquin Phoenix l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance. Cependant, sa suite de 2024 n’a pas été aussi bonne, devenant l’un des plus gros échecs de tous les temps. Il a débarqué sur les plateformes numériques moins d’un mois après sa sortie en salles.

Joker : Folie à Deux suit Arthur Fleck (Phoenix) alors qu’il attend d’être jugé pour les crimes qu’il a commis dans le premier film. On estime qu’elle perdra entre 125 et 200 millions de dollars. Il met également en vedette Stefanie « Lady Gaga » Germanotta dans le rôle de Harleen « Lee » Quinzel, une patiente qu’Arthur rencontre à l’hôpital d’État d’Arkham et dont il finit par tomber amoureux dans le film.







Le film a enfin franchi une étape importante

Le film a récemment franchi une étape importante,puisqu’il a rapporté 201 millions de dollars au box-office mondial. Au niveau national, c’est une autre histoire puisque la suite n’a rapporté que 57,8 millions de dollars et a été expulsée de milliers de citoyens américains fin octobre. Le film a coûté environ 200 millions de dollars, soit près de trois fois le montant de 2019. Joker coût du film à réaliser.

Malgré Joker : Folie à Deux en franchissant ce seuil de 200 millions de dollars, Warner Bros. devrait toujours subir une perte financière du film. Il lui faudrait atteindre 450 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité.et cela ne semble pas probable, même avec les ventes numériques. On s’attend à ce qu’il rapporte à terme entre 210 et 215 millions de dollars dans le monde.

En rapport Le Batman a discrètement tué le trait le plus important de Bruce Wayne, et les fans ne l’ont même pas remarqué Matt Reeves a finalement présenté le plus grand détective du monde dans un film Batman, mais il a également apporté un changement important que de nombreux fans n’avaient pas réalisé.





Les faibles totaux du box-office peuvent avoir à voir avec les horribles critiques du film, qui incluent un score Tomatometer de 32% sur Rotten Tomatoes, basé sur 344 critiques. Son Popcornmeter, ou score d’audience, est également de 32% avec plus de 5 000 notes vérifiées. Sur IMDb, le film a une note de 5,3/10.

Joker : Folie à Deux a également réussi à obtenir la note CinemaScore la plus basse pour tous les films de bande dessinée.avec un « D ». En comparaison, Joker avait une note « B+ ». Le « D » est inférieur à celui des autres échecs récents des films de bandes dessinées de Warner Bros., Madame Web et Morbius, qui ont tous deux reçu des CinemaScores « C+ ».

Joker : Folie à Deux (2024)

Score du tomomètre des tomates pourries 32% Note IMDb 5,3/10 Score métacritique 45





Quentin Tarantino fait l’éloge du Joker 2

Le réalisateur oscarisé Quentin Tarantino a dit de bonnes choses à propos du film. Joker suite. « [Joaquin Phoenix gave] l’une des meilleures performances que j’ai jamais vues de ma vie dans ce film », a déclaré Tarantino. « J’ai vraiment, vraiment aimé ça, vraiment. Beaucoup. Énormément, et je suis allé le voir en espérant être impressionné par la réalisation du film. Mais je pensais que ce serait un exercice intellectuel indépendant qui, en fin de compte, ne fonctionnerait pas comme un film, mais que je l’apprécierais pour ce qu’il est. «

Joker : Folie à Deux est actuellement disponible à la location ou à l’achat sur les plateformes numériques. Le film sortira sur DVD et Blu-ray, y compris sous forme de Steelbook à collectionner, le 17 décembre.

Source: Empire