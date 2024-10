Le réalisateur de James Bond, Sam Mendes, met en doute le retour de 007

BANG Showbiz- 4 octobre 2024 / 11h12 | Histoire : 510161

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Sam Mendes ne pense pas revenir dans la franchise James Bond.

Le réalisateur de 59 ans a réalisé « Skyfall » et « Spectre » de 2012 trois ans plus tard, mais a avoué qu’il était peu probable qu’il revienne pour un troisième film alors que les patrons de 007 prévoient un redémarrage après le départ de Daniel Craig en tant que Bond.

S’adressant à Inverse, le cinéaste a déclaré : « Ne dites jamais jamais, pour citer l’homme, mais j’en douterais.

« C’était très bien pour moi à ce moment de ma vie. J’avais l’impression que cela m’avait fait sortir de certaines vieilles habitudes. Cela m’a fait réfléchir à plus grande échelle. Cela m’a fait utiliser différentes parties de mon cerveau. Il faut avoir une beaucoup d’énergie. »

Mendes a ajouté que les dirigeants de Bond seraient probablement intéressés par l’embauche d’un jeune réalisateur pour diriger le prochain opus de la série, car ils seraient « plus contrôlables ».

Il a expliqué : « Ils veulent des gens un peu plus malléables, qui sont plus tôt dans leur carrière, qui vont peut-être l’utiliser comme tremplin et qui sont plus contrôlables par le studio. »

Le cinéaste n’est pas le seul ancien contributeur de James Bond à douter de son avenir dans la franchise, puisque l’acteur de Q Ben Whishaw a récemment admis que son temps dans la série était probablement terminé parce que les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson voudraient « un tout nouveau casting ». » pour le redémarrage.

Lors d’une apparition dans l’émission « Sunday with Laura Kuenssberg » de BBC One, l’acteur de 43 ans a déclaré : « Je ne pense pas que je serai dans le prochain. Je pense qu’ils vont tout recommencer. , et avec un nouveau casting, un tout nouveau casting, je pense que c’est mon intuition, mais je n’en ai aucune idée. »

La star de « Paddington » a laissé entendre qu’il était prêt à reprendre son rôle de génie des gadgets du MI6 si l’occasion se présentait un jour.

Il a déclaré : « Je pense que cela pourrait nécessiter une sorte de nouveau souffle et un tout nouveau groupe de personnes. Je pense que cela pourrait être bon pour cela, mais s’ils me le demandaient, je le ferais, bien sûr. »