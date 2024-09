Le réalisateur de « Hillbilly Elegy », Ron Howard, réagit à la campagne électorale de JD Vance

Ron Howard ne votera pas pour JD Vance lors des prochaines élections.

Le célèbre cinéaste de 70 ans a une histoire avec Vance, 40 ans, qui a écrit les mémoires « Hillbilly Elegy » qui ont été adaptés en film Netflix de 2020 réalisé par Howard.

Mais maintenant que Vance est le candidat de Donald Trump à la vice-présidence pour l’élection de novembre, Howard a de nouvelles opinions sur le sénateur de l’Ohio.

Ron Howard au Festival international du film de Toronto le 7 septembre. AP

JD Vance lors d’un rassemblement en Pennsylvanie le 28 août 2024. Getty Images

« Nous n’avons pas beaucoup parlé de politique pendant le tournage du film, car je m’intéressais à son éducation et à son histoire de survie. C’est sur cela que nous nous sommes principalement concentrés », a déclaré Howard dans une interview avec Date limite au Festival international du film de Toronto samedi.

« Cependant, a poursuivi Howard, sur la base des conversations que nous avons eues à cette époque, je dois dire que je suis très surpris et déçu par une grande partie du discours que je lis et entends. Les gens changent, et je suppose que c’est le cas. Eh bien, c’est consigné. »

Le livre de JD Vance « Hillbilly Elegy » a été publié en 2016. AP

« Quand nous avons discuté, à l’époque où je l’ai connu, il n’était pas impliqué dans la politique et ne prétendait pas s’y intéresser particulièrement. C’était donc le cas à l’époque. Je pense que l’important est de reconnaître ce qui se passe aujourd’hui et de voter. »

« Hillbilly Elegy » est sorti sur Netflix en 2020. Netflix

Howard a ajouté : « Il ne s’agit pas vraiment d’un film réalisé il y a cinq ou six ans. C’est vrai, mais nous devons réagir à ce que nous voyons, entendons, ressentons aujourd’hui et voter de manière responsable, quelle qu’elle soit. Nous devons participer. C’est ma réponse. »

Ron Howard réalise « Hillbilly Elegy ». Lacey Terrell//NETFLIX

Dans une interview avec Variety Au TIFF, Howard a déclaré qu’il avait été « surpris et préoccupé par une grande partie de la rhétorique » provenant de la campagne Trump-Vance.

L’acteur oscarisé a également déclaré : « Je ne voterai jamais pour que Donald Trump redevienne président, quel que soit le vice-président. »

Donald Trump et JD Vance en Caroline du Nord le 21 août 2024. Getty Images

Vance a écrit sur sa vie, depuis son enfance dans une famille ouvrière des Appalaches jusqu’à la façon dont il a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Yale dans son livre à succès de 2016.

Le film de Howard mettait en vedette Glenn Close dans le rôle de la grand-mère de Vance, Amy Adams dans celui de la mère de Vance et Gabriel Basso dans celui de Vance lui-même. Owen Asztalos jouait le rôle du jeune Vance.

Glenn Close, Owen Asztalos dans « Hillbilly Elegy ». Lacey Terrell/NETFLIX

Ron Howard sur le tournage de « Hillbilly Elegy ». Lacey Terrell//NETFLIX

Haley Bennett, Gabriel Basso et Amy Adams dans « Hillbilly Elegy ». Lacey Terrell/NETFLIX

À l’époque où « Hillbilly Elegy » est sorti, il n’a pas reçu un accueil élogieux. L’Atlantique l’a considéré comme « l’un des pires films de l’année » tandis que le Club AV Le critique de cinéma du Post, Johnny Oleksinski, l’a qualifié de « pornographie de la pauvreté qui renforce les stéréotypes qu’il prétend éclairer ». Le critique de cinéma du Post, Johnny Oleksinski, l’a qualifié d’« exploitation » et de « simple véhicule pour les acteurs avides de récompenses pour se mettre en valeur ».

Il a néanmoins été nominé aux Oscars : meilleure actrice dans un second rôle pour Close, 77, et meilleur maquillage et meilleure coiffure.

Glenn Close, Amy Adams dans « Hillbilly Elegy ». Lacey Terrell/NETFLIX

Lors de la première de son film « La Délivrance » le mois dernier, Close s’est entretenue avec Variété et était nostalgique de la visite de Vance sur le plateau de tournage de « Hillbilly Elegy », mais elle s’en est ensuite prise au sénateur pour avoir changé d’avis sur Trump, 78.

« On espère seulement que les membres de notre gouvernement ont une colonne vertébrale morale et qu’ils ne disent pas une chose pour ensuite dire quelque chose de complètement différent », a-t-elle déclaré.

L’actrice a également lancé une pique subtile sur les réseaux sociaux à Vance pour ses remarques sur les « dames aux chats sans enfants ».