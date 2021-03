Le réalisateur de GODZILLA vs Kong a révélé le secret d’une scène post-crédits supprimée alors que le film monstre reçoit des critiques élogieuses.

Le nouveau film épique est sorti aujourd’hui dans les cinémas aux États-Unis et sur HBO Max et voit les deux monstres emblématiques s’affronter.

* Quelques spoilers à venir pour Godzilla vs Kong *

Cependant, les fans n’auront aucune idée de ce qui se passera après la confrontation épique, le réalisateur Adam Wingard ayant révélé qu’une scène post-crédits avait été supprimée et placée à la place dans le film.

Il a déclaré à SYFY WIRE: « Nous avons en fait tourné une scène post-crédits, mais nous avons fini par l’utiliser dans le film. »

Alors qu’il restait discret sur la scène censée être la scène post-crédits, il a dit que c’était: « une de ces choses où nous l’avons tourné comme une idée, et nous sommes entrés dans l’éditorial et avons réalisé ‘nous avons besoin d’un moment à un certain point dans le film ».

« [So] nous avons fini par prendre ces images et les utiliser dans un contexte différent dans le film et cela a vraiment, vraiment fonctionné pour nous. «

Kong: Skull Island et Godzilla: le roi des monstres avaient des scènes post-crédits, et Adam a expliqué que c’était parce qu’ils avaient quelque chose à taquiner.

Cependant, on ne peut pas en dire autant pour Godzilla vs Kong, car il a ajouté: « Je pense que c’est à 100% le bon choix [not to have a post-credits scene] car c’est le carrefour du Monsterverse. «

Légendaire est le studio derrière ledit Monsterverse, et il n’a pas encore confirmé ou annoncé d’autres films de la franchise.

Adam a poursuivi: « Le public doit voter s’il veut en voir plus ou non. Si les gens se présentent et aiment le film, il y en aura plus.

« Je pense qu’il vaut mieux ne pas nous enfermer dans aucun recoin, parce qu’en fin de compte, à l’avenir, ces films doivent être calibrés en fonction de ce que les gens aiment dans les films.

« Pas dans une sorte de studio fatigué, mais de manière réaliste et fondée sur ‘à quoi les gens réagissent-ils? À quoi réagissent-ils?’ [kind of way]. «

Godzilla vs Kong est maintenant en salles aux États-Unis et sur HBO Max.