Le réalisateur de “Glass Onion”, Rian Johnson, est “énervé” que “Knives Out” ait dû figurer dans le titre du film Netflix

Le réalisateur de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, Rian Johnson, voulait garder “Knives Out” hors du titre du film de 2022 et était “énervé” qu’il ait dû l’inclure, affirmant que les deux films pouvaient se suffire à eux-mêmes.

Dans une interview avec The Atlantic, Johnson a fait part de ses réflexions sur le titre du film.

“J’ai fait de gros efforts pour les rendre autonomes”, a déclaré Johnson. “Honnêtement, je suis énervé que nous ayons ‘A Knives Out Mystery’‘ dans le titre. Tu sais? Je veux qu’il s’appelle simplement “Glass Onion”.

Même si le film est techniquement une suite du film original de 2019 “Knives Out”, Daniel Craig est le seul personnage du premier film à revenir pour le second en tant que détective Benoit Blanc.

Le nouvel ensemble comprend Madelyn Cline, Kate Hudson, Jessica Henwick, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Janelle Monáe et d’autres.

“Je comprends, et je veux que tous ceux qui ont aimé le premier film sachent que c’est le prochain de la série. Mais, aussi, tout ce qui m’attire, c’est que c’est un nouveau roman prêt à l’emploi à chaque fois. Mais il y a une gravité de mille soleils vers la narration sérialisée », a déclaré Johnson à propos du deuxième film.

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” est sorti sur Netflix en décembre après une brève sortie limitée en salle en novembre.

“J’aimerais que ce soit [in theaters] plus long; J’adorerais qu’il soit dans plus de cinémas”, a déclaré Johnson. “Mais aussi, j’apprécie que Netflix ait fait cela parce que c’était un énorme effort de leur part – et des chaînes de théâtre – pour atteindre l’autre côté de l’allée et y arriver. . J’espère que ça marche vraiment bien, afin que nous puissions démontrer qu’ils peuvent se compléter.”