Le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma, révèle que Sunny Deol a pleuré lors de la sortie du film, voici pourquoi

Gadar 2 est venu et a pris d’assaut le box-office et comment ! Déol ensoleillé et Ameesha Patel a encore une fois attiré la foule au cinéma en leur offrant un film chargé de nostalgie et d’émotions patriotiques. Dès le premier jour, Gadar 2 a frappé de l’argent comme une presse à imprimer. Il a dépassé les 400 crores en 10 jours. Même si le buzz autour de la vedette de Sunny Deol était élevé, les ravages qu’elle a créés après sa sortie ont dépassé toutes les attentes. Et maintenant, Anil Sharma partage que Sunny Deol a pleuré après la sortie du film. Lisez la suite pour savoir pourquoi…

Sunny Deol a pleuré après la sortie de Gadar 2

En parlant à un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Anil Sharma a salué Zee Studios pour son incroyable stratégie marketing pour Gadar 2. Le cinéaste révèle qu’à son insu, les studios avaient organisé quelques shows nocturnes, à 3 heures du matin, pour le public. S’il l’avait su, il aurait refusé pour autant. Mais les émissions ont été diffusées et des vidéos montrant la réaction du public à Gadar 2 est devenu viral en ligne. Sharma a été surprise par les réactions du public et a passé environ une heure à les regarder.

Mais ensuite, son humeur a complètement changé. Anil Sharma révèle qu’il a appelé Sunny Deol qui regardait déjà les vidéos du public en train de profiter Gadar 2 dans les théâtres. Sunny lui a dit qu’il était debout depuis 6 heures du matin et qu’il regardait également les vidéos. Sunny Deol est alors devenu ému et a commencé à pleurer au téléphone, révèle-t-il. Le réalisateur a été surpris car il a entendu Sunny pleurer pour la première fois. « Sharma ji, nous l’avons fait », a été la réaction de Sunny, partage le réalisateur. En entendant le héros pleurer, Anil et sa femme ont également pleuré. « C’était très émouvant », a déclaré le réalisateur à ETimes.

Regardez la vidéo de la réaction du public à Gadar 2 ici :

Gadar 2la monstrueuse collection au box-office de

Le film d’Ameesha Patel et Sunny Deol a débuté à Rs 40,10 crores. Elle a continué à frapper de l’argent au cours des deux jours suivants, réussissant à tirer profit du long week-end de vacances. Ni Akshay Kumar, Pankaj Tripathi et Yami Gautam ne sont en vedette OMG 2 ni Rajinikanth vedette Geôlier a eu un impact sur la sortie. Dans les trois jours, Gadar 2 zoomé au-delà de Rs 100 crores. Dans une semaine, Gadar 2 a fait une affaire de Rs 284,63 crores. Le film a chuté au cours de la deuxième semaine mais a ajouté 134,47 crores de Rs supplémentaires, dépassant ainsi la barre des 400 crores de Rs. Il est susceptible de gagner Rs 6 crore aujourd’hui, selon les premières tendances.