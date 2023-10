Le réalisateur de Gadar 2, Anil Sharma, réagit à son film battant le record de Pathaan et s’ouvre sur Jawan qui domine Sunny Deol [Exclusive]

Gadar 2 s’est avéré être le plus gros succès au box-office et a relancé Déol ensoleilléLa carrière de est à nouveau. L’acteur a connu un énorme succès après 22 ans de lutte, et il le mérite pleinement, disent les fans. Et maintenant cinéaste Anil Sharma, dans sa dernière interview, saluait Gadar 2 pour avoir battu des records au box-office. Gadar 2 réussi à vaincre de gros blockbusters, notamment Shah Rukh Khanle film de retour Pathaan. Gadar 2 a gagné 524,75 crores, tandis que Shah Rukh Khanc’est Pathaan La collection nationale en hindi est de 524,53 crores. Anil Sharma a été interrogé sur la façon dont son film avait réussi à sortir Pathaanle dossier et comment Jawan réussi à se venger en battant Gadar 2 par une grande marge.

Gadar 2 Beats Pathaan enregistre au box-office et parle de la décision de Deol et Khan.

Anil Sharma a déclaré en exclusivité à BollywoodLife : » Battre et faire des records au box-office est quelque chose qui se produit depuis des années maintenant, et nous ne faisons pas de films pour battre les records les uns des autres mais pour le divertissement des gens, et nous sommes heureux que Gadar 2 ait eu son dû. « .

L’ère de Shah Rukh Khan ne disparaîtra JAMAIS.

Anil Sharma, qui mise actuellement sur le succès def Gadar 2, a également expliqué que l’ère de Khan et Deol ne disparaîtra jamais, quoi qu’il arrive ; leurs films seront toujours respectés et aimés par les fans s’ils aiment le contenu. » Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir Khanils sont là pour rester et leur engouement ne s’arrêtera jamais et les fans célébreront toujours leurs sorties comme un festival ».

Gadar 2 est toujours aussi performant et donne du fil à retordre aux autres dernières versions en hindi, même au 52ème jour de sa sortie. Gadar 2 a même connu la fréquentation la plus élevée de 3,5 crores au box-office et a battu de nombreux records du film de Shah Rukh Kha comme Chennai Express et plus encore.