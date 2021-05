Washington: Après avoir regardé la réunion des « Friends », de nombreux fans se sont demandé pourquoi les acteurs Paul Rudd, Cole Sprouse et d’autres anciennes stars invitées étaient absents de l’événement HBO Max.

Récemment, le réalisateur de la spéciale, Ben Winston, s’est penché sur le sujet. D’après E! News, l’événement HBO Max très attendu mettait en vedette les membres de la distribution Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Mathew Perry ainsi qu’un certain nombre de camées de stars invitées notables de « Friends ».

Cependant, il y avait deux grandes vedettes qui étaient MIA de la réunion, Paul Rudd et Cole Sprouse. Quant à savoir pourquoi Rudd, qui a joué le mari de Phoebe, Mike, et Sprouse, qui a interprété le fils de Ross, Ben, n’ont pas été impliqués dans les retrouvailles, il semble qu’il y avait trop de stars pour s’intégrer avec si peu de temps.

Winston, qui a dirigé le spécial de la réunion, a partagé avec un média: « Eh bien, nous ne pouvions pas avoir tout le monde, car cela ne dure qu’une heure et 45 minutes. Et vous devez faire attention – le nœud principal de l’émission Il doit s’agir des six membres de la distribution. Donc, vous ne pouvez pas avoir trop de camées car bien sûr, il y avait des centaines de personnes incroyables qui étaient dans Friends au fil des ans. Malheureusement, nous n’avons pas pu faire participer tout le monde.

Winston a également noté que, compte tenu de la pandémie mondiale en cours, il est difficile pour les gens de voyager. Il a déclaré au point de vente: « Vous savez, nous avons invité des personnes qui n’ont pas pu le faire. C’est une période compliquée pour faire de la télévision maintenant parce que, vous savez, certaines personnes ne pouvaient pas voler à l’étranger, certaines personnes étaient sur d’autres Tournages à la télévision ou au cinéma, certaines personnes sont dans des bulles sur des trucs. »

« Je pense que pendant une pandémie, il est vraiment difficile d’amener tout le monde là où vous voulez être. Et l’autre chose, bien sûr, c’est que nous n’avons aucune flexibilité. C’était une nuit que ces six [main cast members] étaient disponibles. Le timing était incroyablement difficile. Donc, vous savez, si vous n’étiez pas disponible le 7 avril à 20 heures, alors, malheureusement, ils n’ont pas pu en faire partie », a-t-il ajouté.

Malheureusement pour les fans, Rudd et Sprouse ont des horaires extrêmement chargés. Selon E! News Rudd a tourné « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » à l’étranger tandis que Sprouse tourne pour « Riverdale » à Vancouver.

Cependant, malgré l’absence de Rudd et Sprouse, les retrouvailles sont remplies de moments à ne pas manquer. « Friends » a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et 30 ans qui vivent à Manhattan, New York City.