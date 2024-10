Le réalisateur de Dune 2, Denis Villeneuve, parle de l’acte collectif du cinéma, AI Films

Lors d’une projection spéciale de « Dune: Part Two » à Londres dimanche, le réalisateur Denis Villeneuve a exprimé son appréciation pour la nature collaborative du cinéma, en la comparant à l’avenir potentiel des films générés par l’IA.

«Je travaille avec des artistes formidables. Ce que j’aime le plus dans le cinéma, c’est cet acte collectif de créativité, où l’on essaie de faire de la poésie… en fin de compte, c’est le cinéma, c’est la narration. C’est très émouvant pour moi de réaliser ce projet ensemble », a déclaré Villeneuve lors d’une conversation avec son collègue cinéaste Joe Wright. « C’est pourquoi, si un jour nous arrivions à… vous pouvez créer un film simplement avec un ordinateur, peut-être que ce sera intéressant à certains égards, mais l’acte collectif de créativité, qui est si magnifiquement humain, me manquera absolument. .»

Le réalisateur a également révélé comment sa formation en biologie avait influencé la conception des créatures du film, en particulier les vers des sables. « Nous étions vraiment obsédés par l’idée d’essayer de rendre cette bête aussi réaliste que possible », a déclaré Villeneuve. Lui et le décorateur Patrice Vermette ont étudié diverses espèces animales pour déterminer comment la peau des vers résisterait au rude environnement désertique.

Discutant de l’équilibre entre l’intimité et le spectacle, Villeneuve a déclaré : « La deuxième partie est une histoire d’amour, et toute la structure du film repose sur cette histoire d’amour. » Il s’est concentré sur la relation entre Paul [Timothée Chalamet] et Chani [Zendaya]améliorant les scènes pendant le tournage pour renforcer leur connexion.

La création de la langue Fremen, le Chakobsa, a également été soulignée. Le linguiste David J. Peterson a développé un langage complet basé sur les livres du créateur de « Dune », Frank Herbert, pour le film, avec des acteurs fréquentant « l’école Chakobsa » pour maîtriser la langue fictive.

Interrogé sur la gestion des moments difficiles de la production en général, Villeneuve a répondu : « Il y a toujours au moins un jour où je suis un réalisateur merdique, où j’ai l’impression d’être un instrument désaccordé. » Il a souligné l’importance de reprendre le tournage lorsque cela est nécessaire, malgré les premiers sentiments de honte.

Samedi, Villeneuve a fait une apparition au BFI London Film Festival pour une conférence sur écran animée par l’acteur de « Ted Lasso » Brett Goldstein. Au cours de la conversation, il a évoqué certains des moments les plus mémorables de sa carrière, notamment le tournage de la scène épique de chevauchée de vers des sables de « Dune 2 ». Villeneuve a confirmé que le tournage de la scène a duré 44 jours, certains plans prenant une semaine entière pour être parfaits.

«J’ai réalisé que, de la façon dont je voulais aborder cela, je ne voulais pas faire de compromis», a déclaré Villeneuve. « Le plus important avec les effets visuels est de savoir comment allez-vous le filmer ? Et je voulais le photographier avec de la lumière naturelle. Et j’ai réalisé qu’il faudrait des mois pour le tourner. Chaque plan était très complexe. Chaque plan prenait parfois une demi-journée, parfois une journée, parfois une semaine pour un seul plan en raison de la complexité. Si je l’avais fait moi-même, je tirerais encore.

Afin de filmer la scène comme il le souhaitait, Villeneuve a créé une unité distincte sur le plateau appelée « l’unité des vers », dirigée par son épouse Tanya Lapointe. Elle « a parfaitement compris ma vision », a déclaré Villeneuve, ajoutant: « C’est aussi ma femme. »

En avril, il a été confirmé qu’un troisième film « Dune » était en développement, basé sur « Dune Messiah » de Frank Herbert, qui se déroule 12 ans après les événements de son premier roman. Cependant, Villeneuve a clairement indiqué que la franchise « n’est pas comme une trilogie », comme il l’a dit sur le podcast « Little Gold Men » de Vanity Fair le mois dernier.

Premièrement, il est important que les gens comprennent que pour moi, c’était vraiment un diptyque », a déclaré Villeneuve à propos des deux premiers films « Dune ». «C’était vraiment deux films qui seraient l’adaptation du premier livre. C’est fait et c’est fini. Si j’en fais un troisième, qui est en cours d’écriture, ce n’est pas comme une trilogie. C’est étrange de dire ça, mais si j’y retourne, c’est pour faire quelque chose de différent et qui a sa propre identité.