Le réalisateur de « Dumb Money », Craig Gillespie, parle de GameStop, des mèmes et de la musique – National

Que font GameStop, Pete Davidson et WAP avoir en commun? Ce serait le nouveau film de Craig Gillespie De l’argent stupide.

Le dernier film de Gillespie voit Paul Dano et Seth Rogen s’affronter pour les actions GameStop dans une histoire inspirée de la lutte acharnée réelle entre les investisseurs particuliers indépendants sur Reddit et les géants de Wall Street.

Lorsque des gestionnaires de hedge funds comme Gabe Plotkin (Rogen) parient des milliards contre les activités physiques de l’entreprise, Keith Gill (Dano) mène une guerre qui voit les actions grimper en flèche.

Mais celui de Gillespie Argent stupide est tout sauf stupide – et son humour vif fera rire même les plus analphabètes en matière financière. Grâce à des performances d’acteur de titan, des mèmes et une bande-son qui tue, Argent stupide emmène le public dans un voyage drôle et doux-amer entre les haillons et la richesse.

Sarah Do Couto de Global News s’est entretenue avec le réalisateur au Festival international du film de Toronto pour parler de la culture pop, d’Internet et de la façon dont les gens ordinaires peuvent créer un changement réel et tangible.

L’histoire continue sous la publicité

(Vous pouvez regarder l’interview complète de Craig Gillespie, en haut.)

—

« Dumb Money » sortira dans les salles partout au Canada le 22 septembre 2023.