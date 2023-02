Le réalisateur de Drishyam 2 Abhishek Pathak et l’actrice de Khuda Haafiz Shivaleeka Oberoi étourdissent dans les premières photos remplies d’amour en tant que jeunes mariés

Le réalisateur Abhishek Pathak et l’actrice Shivaleeka Oberoi se sont mariés jeudi à Goa. Vendredi, le couple a partagé ses premières photos en tant que jeunes mariés où ils ne semblaient pas pouvoir se quitter des yeux. Leurs photos de mariage ont vu une vague d’amour de la part des fans et des amis célèbres.

Abhishek et Shivaleeka ont partagé un message avec un certain nombre de photos d’eux deux de leur mariage vendredi matin. “Vous ne trouvez pas l’amour, il vous trouve. Cela a beaucoup à voir avec le destin, le destin et ce qui est écrit dans les étoiles. Hier soir, le 9 février 2023, entourés de nos proches, nous nous sommes mariés dans un endroit où notre relation s’est épanouie. Ce sera à jamais le moment le plus magique de notre vie. Avec nos cœurs pleins d’amour et tant de souvenirs, nous avons hâte d’en construire encore plus et de commencer ce nouveau voyage ensemble », lit-on dans la légende.

Les images montraient Shivaleeka dans un Manish Malhotra lehenga rouge et Abhishek dans un sherwani doré du même créateur, posant l’un avec l’autre. Sur une photo, Abhishek a planté un baiser sur la joue de sa mariée. Réagissant aux photos, l’actrice Aahana Kumra les a félicités, tout comme Guru Randhawa et Dhanashree Verma. De nombreux fans ont également félicité le couple.





Selon les sources, le mariage était une affaire intime, en présence des amis proches du couple, des membres de la famille et des collègues de l’industrie. Des célébrités telles que Ajay Devgn, Kartik Aaryan, Nushrratt Bharuccha, Vidyut Jammwal, Sunny Singh, Bhushan Kumar, le directeur Luv Ranjan et Ishita Raj Sharma ont assisté au mariage.

Abhishek et Shivaleeka sont ensemble depuis plusieurs années. Le couple a eu une proposition de rêve en Turquie en juin de l’année dernière. Abhishek Pathak a proposé à Shivaleeka Oberoi sous des ballons à air chaud. Une vidéo de la proposition a également été partagée sur les réseaux sociaux.

Shivaleeka a débuté sa carrière en tant qu’assistante réalisatrice avant de faire ses débuts d’actrice en 2019 avec le film Yeh Saali Aashiqui. Elle est surtout connue pour jouer le rôle principal féminin dans la série Khuda Haafiz. Abhishek, le fils du cinéaste Kumar Mangat, a aidé son père à produire un certain nombre de films avant de faire ses débuts en tant que réalisateur avec Ujda Chaman en 2019. Il a ensuite réalisé Drishyam 2.