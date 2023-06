Le réalisateur de Don’t Look Up, Adam McKay, va tripler les dons à Just Stop Oil

Le réalisateur hollywoodien du film Netflix Don’t Look Up s’est engagé à tripler les dons à Just Stop Oil au cours du week-end, a déclaré le groupe.

Adam McKay, qui a fait la satire de la crise climatique ainsi que de Step Brothers et The Big Short, a déclaré qu’il soutenait les manifestants, les félicitant d’avoir réveillé des «gouvernements endormis».

Il triplera les dons envoyés à Just Stop Oil, connu pour perturber la circulation et les événements sportifs, livre pour livre jusqu’à 10 heures dimanche.

McKay a déclaré: «La réalité scientifique est que nous atteindrons 1,5 ° C de réchauffement climatique au cours des 18 à 24 prochains mois, ce qui devrait grandement alarmer chaque personne sur cette planète.

« Je suis aux côtés de ceux qui agissent pour défendre le climat, pour réveiller les gouvernements endormis du monde à l’échelle terrifiante de la catastrophe que nous vivons actuellement. »

Cela survient après que l’homme d’affaires britannique Dale Vince, l’un des principaux donateurs du parti travailliste, s’est engagé mercredi à doubler tout l’argent versé au groupe sur une période de 48 heures.

Vendredi soir, il a déclaré qu’un total de 340 000 £ avait été collecté. Il a déclaré sur Twitter: « C’est ce que nous avons fait après les coups de boue de la droite. »

Le tweet est intervenu au milieu d’une controverse sur la réception par le parti travailliste d’un soutien financier de Vince, qui est également un donateur clé de Just Stop Oil.

Keir Starmer a précédemment condamné les militants, les décrivant comme « faux » et « arrogants » et des conservateurs de haut rang, dont le président du parti, Greg Hands, ont appelé le chef du parti travailliste à rendre l’argent donné par Vince, arguant que cela légitime la tactique du groupe. .

Les manifestants de Just Stop Oil ont pu perturber la finale de rugby Gallagher Premiership à Twickenham entre les Saracens et Sale le week-end dernier, et jeudi le bus de l’équipe de cricket d’Angleterre a été retardé en route vers Lord’s.