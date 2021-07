Le réalisateur de ‘Delhi Belly’, Abhinay Deo, parle du fait qu’Imran Khan a arrêté d’agir pour prendre la direction

Le neveu d’Aamir Khan, Imran Khan, est entré à Bollywood il y a quelques années et est instantanément devenu le favori de tous. Il représentait le garçon chocolaté que toutes les filles voulaient. Il a fait de nombreux films, dont beaucoup n’ont pas très bien marché au Box Office avant de quitter définitivement l’industrie cinématographique.

L’un de ses films dont on a le plus parlé était « Delhi Belly », sorti il ​​y a dix ans en salles. Le réalisateur du film, Abhinay Deo, a partagé ses réflexions sur la star « très talentueuse » trouvant un nouveau débouché créatif et la possibilité qu’ils travaillent à nouveau ensemble dans une interview avec ETimes. Deo a révélé qu’il avait offert quelques films à l’acteur, « J’aimerais sûrement retravailler avec Imran. Après ‘Delhi Belly’, il y avait quelques longs métrages que je lui avais proposés en tant qu’acteur, mais, il a pris un appel à la mise en scène plutôt qu’à la comédie et je pense personnellement que c’est un gars très talentueux.

Soutenant la décision d’Imran, il a ajouté: « Imran est un réalisateur qualifié. Personnellement, je pense que le talent d’une personne n’a pas besoin d’un seul canal pour sortir. Si en tant que réalisateur, il pense qu’il sera capable de rendre justice à son métier , alors qu’il en soit ainsi. Quelle que soit la forme de son talent, nous devrions être accueillants. »

Imran Khan a fait ses débuts d’acteur en 2008 avec « Jaane Tu Ya Jaane Na » et il a été vu pour la dernière fois dans « Katti Batti » avec Kangana Ranaut en 2015.