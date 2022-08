Le réalisateur de “Das Boot” et de “The NeverEnding Story” est décédé — RT Games & Culture

Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen a succombé à un cancer du pancréas à l’âge de 81 ans, a révélé mardi son représentant. Le célèbre cinéaste est décédé chez lui en Californie.

Après avoir étudié le théâtre à Hambourg, Petersen a déménagé à Berlin, où il a pour la première fois tenté sa chance en tant que réalisateur, travaillant sur plusieurs épisodes de la série policière allemande “Tatort” et réalisant plusieurs longs métrages.

Cependant, c’est en 1982 que Petersen a acquis une renommée internationale avec son drame de la Seconde Guerre mondiale “Das Boot”, racontant l’histoire d’un sous-marin allemand nazi pendant la bataille de l’Atlantique. Le film a ensuite remporté six nominations aux Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. En 1984, il Petersen The NeverEnding Story ‘, un film fantastique qui est devenu sa première œuvre en anglais.

En 1989, le réalisateur a déménagé aux États-Unis, où il a ensuite sorti toute une série de films d’action à succès commercial. Parmi ses succès hollywoodiens figurent « Outbreak » avec Dustin Hoffman (1995), « Air Force One » avec Harrison Ford (1997), « The Perfect Storm » avec George Clooney (2000) et « Troy » avec Brad Pitt (2004).

Son plus gros flop au box-office a été “Poséidon” (2006), un film catastrophe d’action-aventure qui était un remake d’un long métrage des années 1970. Petersen a reconnu plus tard qu’il « Je n’aurais pas dû le faire, parce que ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, vous échouez.

Petersen a pris une décennie de réalisation, revenant en 2016 avec la comédie de braquage “Vier gegen die Bank”, son premier long métrage en allemand depuis “Das Boot” et le dernier qu’il ferait.