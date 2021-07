Le réalisateur de « Chehre », Rumy Jafry, déclare que les personnes qui regarderont le film de Rhea Chakraborty « seront déçues »

L’actrice Rhea Chakraborty, qui a été mêlée à la controverse de l’affaire de la mort de Sushant Singh, est prête à faire son retour sur grand écran. Rhea sera bientôt vue dans « Chehre » de Rumy Jafry, qui met également en vedette Amitabh Bachchan et Emraan Hashmi. L’absence de Rhea des premières affiches du film a laissé les fans se demander si elle avait été retirée du thriller. Cependant, l’apparition en une fraction de seconde de l’acteur dans la bande-annonce a mis fin à toutes les notions entourant son retrait.

Récemment, dans une interview, Rumy Jafry avait déclaré que les personnes qui envisagent de regarder le film de Rhea seront déçues. Il a également affirmé que l’objectif principal du film est le duo d’Amitabh et d’Emraan.

En parlant à Bollywood Hungama, Rumy a déclaré: « Pour être honnête, elle n’a pas grand-chose à faire à Chehre. Donc, ceux qui vont voir mon film dans l’espoir d’avoir un bon aperçu de Rhea seront déçus. Le principal centre d’intérêt est Bachchan Saab et le jugalbandi d’Emraan. Leur interaction est ce qui donne au film son attrait tendu.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin dernier. Sa disparition a conduit à une tournure des événements dans laquelle Rhea et sa famille ont été blâmés pour sa mort, non seulement par la famille de SSR, mais également par une grande partie des médias. Rhea et son frère, Showik Chakraborty, ont même été placés en détention judiciaire dans l’affaire de drogue de Sushant Singh Rajput.

Après une pause sur les réseaux sociaux, Rhea fait progressivement sentir sa présence sur Instagram. Rumy Jafry a également précisé que puisque Rhea guérit toujours de son traumatisme, il ne l’exposera pas encore aux médias. « Abhhi woh apne haadse se nikal hi rahi hai… Elle sort juste de son traumatisme », a-t-il déclaré.

Avant la mort de SSR, Rumy et lui travaillaient ensemble sur un projet mettant également en vedette Rhea. Le réalisateur a déclaré que si les choses se mettent en place, il ramènera le film et y jouera un autre héros. Bien qu’il soit sceptique quant à la signature de Rhea pour un autre film, Rumy dit qu’il le fera certainement.

Outre Rhea, Amitabh et Emraan, « Chehre » met également en vedette Annu Kapoor et Krystle D’Souza dans des rôles clés.