Le réalisateur de Champaran Mutton, Ranjan Kumar, explique comment son film a atteint les demi-finales des Student Academy Awards 2023

Le cinéaste Ranjan Kumar plonge en profondeur dans son film Champaran Mutton et partage son parcours depuis FTII jusqu’aux Student Academy Awards 2023.

Décerné par l’Académie qui décerne les Oscars chaque année, le Student Academy Award est la distinction la plus prestigieuse pour un étudiant en cinéma. Chaque année, des étudiants en cinéma des collèges et universités du monde entier concourent pour ces prix internationaux de cinéma étudiant présentés dans quatre catégories : animation, documentaire, récit d’action réelle et alternatif/expérimental.

En 2023, un film indien a atteint la demi-finale des Student Academy Awards dans la catégorie Narrative. Le film Champaran Mutton a été réalisé par Ranjan Kumar. Dans une interview exclusive avec DNA, Ranjan a discuté de son film en détail et a également expliqué comment son film a été sélectionné par son alma mater FTII (Institut du cinéma et de la télévision de l’Inde) pour représenter l’Inde aux Student Academy Awards cette année.

Champaran Mutton met en vedette Chandan Roy, devenu célèbre après avoir joué Vikas Shukla dans Panchayat, et l’actrice et cinéaste Falak Khan dans les rôles principaux. Donnant un aperçu de son film basé au Bihar pendant la pandémie de Covid-19, le réalisateur a déclaré qu’il avait tenté d’explorer la structure socio-politique à l’intérieur d’un village à travers le prisme d’une famille qui veut cuisiner et déguster une spécialité locale du Bihari, Mouton Champaran. « Dès le départ, mon idée était d’explorer la politique à l’intérieur d’un village en utilisant le mouton comme métaphore », a-t-il déclaré.

Parlant du fait que cela faisait partie de son cours de réalisation cinématographique à la FTII, Ranjan a déclaré : « Au cours de notre dernier semestre, nous devons réaliser un film diplômant et c’est ainsi que nous sommes notés. C’est comme notre examen final. À la FTII, il y a cinq cours avec dix étudiants chacun, nous avons donc formé une équipe avec un étudiant de chaque division. J’étais là du département de réalisation et d’écriture de scénario, Shubham Dilip Ghatage de l’enregistrement sonore et de la conception sonore, Meenakshi Srivastava de la direction et de la conception de la production d’Ar, Aadhith V. Sathvin de la cinématographie et Vaishnavi Krishnan du département de montage. Chacun de nous a été noté pour ses cours respectifs.

Le réalisateur a ajouté : « La ligne directrice de la FTIII est d’aller faire un film dans un rayon de 200 km autour de l’institut. Nous avons tourné le film dans le village de Kambleshvar, dans la ville de Baramati, dans le Maharashta, à environ 100 km de notre campus de Pune. Conformément aux règles, nous devons réaliser notre film dans un délai de 9 jours, dont 8 jours de tournage de 8 heures chacun et un jour de congé puisque la caméra, les éclaireurs, les menuisiers, les peintres, le transport, et tout nous sont fournis par la FTII. «

Affiche de mouton Champaran

Ranjan Kumar et son équipe comprenant Aadith V Sathvin, Meenakshi Srivastava, Shubham Dilip Ghatge et Vaishnavi Krishnan

« Une fois notre film terminé, après le tournage et la post-production, une projection a lieu au cours de laquelle les professeurs et le personnel de la FTII regardent et discutent des dix films. Ensuite, après la projection, un jury de la FTII choisit quels films envoyer pour quels festivals de films internationaux. comme à la Berlinale ou à Cannes. Ainsi, cette année, mon film Champaran Mutton a été choisi pour être envoyé aux Student Academy Awards et, heureusement, il a été sélectionné parmi les dix-sept autres films en demi-finale, mais nous n’avons pas pu figurer parmi les huit derniers. nominations », a conclu Ranjan.

Ranjan Kumar partage également avec DNA que son plus grand langage lors de la réalisation de Champaran Mutton était qu’il s’agissait du tout premier film réalisé en Bajjika, une langue indo-aryenne parlée dans certaines régions du Bihar. Il a conclu qu’après avoir été sélectionné aux Student Academy Awards, son film est actuellement projeté dans d’autres festivals de films internationaux et sera bientôt disponible.