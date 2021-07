‘Malik’, l’un des meilleurs films malayalam d’Amazon Prime Video, sortira dans quelques jours. Le drame policier est réalisé par Mahesh Narayanan et produit par Anto Joseph. Fahadh Faasil dirige le casting, qui comprend également Nimisha Sajayan, Vinay Forrt, Dileesh Pothan et Joju George.

Mahesh a discuté de sa collaboration avec Fahadh Faasil, qu’il considère comme l’un des acteurs les plus doués et les plus polyvalents de l’Inde.

Il a déclaré: « Ce film est également spécial parce que je travaille à nouveau avec cet acteur très polyvalent – Fahadh. Fahadh a un si grand fan qu’une fois, lorsque nous tournions une scène, près de 1500 personnes s’étaient rassemblées pour le regarder. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé à quel point ce projet est grand. C’est vraiment une superstar avec des talents d’acteur par excellence et c’est un cadeau de le voir lire le script une fois et comprendre ce qu’est le personnage. Il met son esprit, son corps et son âme dans un film et c’est peut-être la raison pour laquelle il est aimé par tant de gens et est une superstar.

Découvrez la bande-annonce ici-

Mahesh a révélé » Malik est un grand projet, des milliers et des centaines d’artistes et d’équipes se sont réunis pour créer quelque chose qui laisse un impact durable «

À quelques jours de la première du film, le réalisateur et les acteurs vedettes ressentent le même sentiment d’anticipation que les fans enthousiastes du film.

« Nous nous sommes efforcés de garder le film aussi proche de la perfection que possible. Chaque scène du film est exactement ce que nous avions tous en tête pendant que nous développions l’histoire de Malik. Je crois que Malik est plus proche de mon cœur lors du développement et de l’exécution du film, cela restera pour toujours. Il ajouta

L’histoire suit Sulaiman Malik, un leader dynamique qui va au-delà pour servir les gens de sa communauté et leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour résister à des forces sans scrupules, les protégeant de leur programme avide de collusion et d’empiètement illégal de territoires pour leur propre avantage.

Pour les non avertis, ‘Malik’ sortira le 15 juillet 2021 sur Amazon Prime Video dans 240 pays et territoires mondiaux.