Alors que Ranbir Kapoor et la vedette d’Alia Bhatt Brahmastra Part One: Shiva ont remporté une ouverture exceptionnelle de Rs 75 crore (brut) dans le monde entier, le réalisateur Ayan Mukerji et le producteur Karan Johar ont réagi à l’accueil du public. L’équipe Brahmastra est ravie car leur film a mis fin à la course à vide au box-office et a apporté un soulagement bien nécessaire à Bollywood.

Le réalisateur Ayan Mukerji a partagé une photo qui déclare fièrement que le film a rapporté Rs 75 crores au box-office mondial. Il a partagé la photo avec une note pour le public et a écrit : “Gratitude. Excitation. Espoir. Un grand merci à tous ceux qui sont allés partout dans les cinémas pour découvrir Brahmāstra, en gardant notre culture cinématographique vivante et dynamique. aux prochains jours… #gratitude #brahmastra.”

Voici le message d’Ayan







Le producteur Karan Johar a également publié un article sur l’excellente ouverture du film et a remercié le public en disant : “Humilié… Reconnaissant… mais pourtant je ne peux pas contrôler mon excitation !” Même Alia Bhatt a partagé la publication d’Ayan sur ses histoires Instagram

Voici le message de Karan







Récemment, l’équipe Brahmastra a tenu une conférence de presse à Delhi, et là Ranbir a déclaré: “Le film est fait pour le public. Je pense que vendredi, nous saurons où nous en sommes, kitne paani ke andar hai.” Kapoor a poursuivi : « Le sentiment est, bien sûr, positif. Nous sommes venus en tant que Shah Rukh Khan de Dilwale (Dulhaniya) Le Jaayenge, vous demandant de « venir regarder notre film ! C’est tout.”

Produit par Star Studios et Dharma Productions, l’opus magnum est actuellement en salles en 2D, 3D et Imax 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada avec une distribution stellaire d’Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni. Le directeur de RRR, SS Rajamouli, présente Brahmāstra Part One: Shiva en tamoul, télougou, kannada et malayalam.