Le réalisateur de Blue Beetle veut une suite familiale avant les grands crossovers

La BBC a peut-être dérapé au moment même où Ncuti Gatwa diffusait pour la première fois Docteur Who la saison va commencer. Pourrait-il y avoir encore plus de Ahsoka et L’Acolyte en chemin? Futurama devient festif dans de nouvelles photos. De plus, jetez un autre regard sur Invasionle retour. Pour moi, mes spoilers !

Quelle est la prochaine étape pour Blue Beetle dans l’univers DC ? | Entretien avec io9

Coléoptère bleu 2

Lors d’un récent entretien avec Collisionneur (via À venir), Coléoptère bleu Le réalisateur Ángel Manuel Soto a déclaré que l’histoire de Jaime Reyes ne faisait que « commencer ».

Nous ne voulions pas qu’il fasse immédiatement équipe avec quoi que ce soit. Ces équipes peuvent se produire quand elles le souhaitent, mais dans l’histoire de Jaime, c’est littéralement comme le début, tout simplement connecté. Vient ensuite tout l’aspect relationnel, qui ressemble à la prochaine version que nous voulions explorer. Maintenant que c’est aussi comme une sorte de prologue qui prépare le terrain pour savoir qui est Jaime, qui est sa famille, sa personnalité, sa communauté, vous n’avez plus besoin de passer du temps à explorer cela. Nous voulons donner à ce film le temps de donner cette introduction correctement afin que nous connaissions vraiment le cœur de Jaime afin que lorsque les autres films arriveront, nous puissions commencer à avoir des explosions toutes les cinq minutes si vous le souhaitez.

Moisissure noire

Deux explorateurs urbains sont retenus captifs par un fou sous l’influence du champignon titulaire dans la bande-annonce de Moisissure noireavec Agnes Albright, Jeremy Holm et Andrew Bailes.

Moisissure noire (2023) |@RavenBanner Bande-annonce | Thriller d’horreur | Agnès Albright|Andrew Bailes|Jeremy Holm

Gangnam-zombie

Un ancien athlète de Taekwondo protège Séoul d’une épidémie de zombies dans la bande-annonce de Gangnam-zombiedisponible en Blu-ray et DVD ce 26 septembre.

GANGNAM ZOMBIE Bande-annonce officielle | En numérique, Blu-ray et DVD le 26 septembre | Films d’horreur coréens

Star Trek : de nouveaux mondes étranges

Lors d’un récent entretien avec Ligne TV, De nouveaux mondes étranges Le producteur exécutif Henry Alonso Myers a promis que nous verrions davantage de Scotty et d’autres personnages de la série originale dans la troisième saison.

Cela fait un moment que nous parlons de lui comme d’une idée générale. Alors que nous abordions la finale, c’est soudainement devenu une opportunité étrange et rare de le présenter pour de nombreuses raisons différentes. Ce que nous aimerions faire avec les personnages [from the original Star Trek series]… Nous ne rencontrons pas notre compréhension de qui ils sont dans cette série, nous rencontrons qui ils sont avant. Ils ne savent pas qui ils seront et ils ne sont pas encore cette personne. Ils ont des trucs à traverser.

Star Wars : Ahsoka

Selon le dernier numéro de Production hebdomadaireDisney+ aurait renouvelé Ahsoka pour une deuxième saison.

Star Wars : L’Acolyte

Production hebdomadaire suggère en outre Star Wars : L’Acolyte a également été renouvelée pour une deuxième saison.

Docteur Who

Comme l’a noté Repaire de geekla BBC a supprimé sa prétention sur la quatorzième saison de Docteur Who sera présenté en première au printemps 2024.

Loup comme moi

Cependant, une deuxième saison de Loup comme moi est prévu pour la première ce 19 octobre sur Peacock. [[Sanglant-dégoûtant]

Archer

Lana accompagne Archer dans une mission dans le synopsis de « Keys Open Doors », le cinquième épisode de sa dernière saison chez FX.

Des vacances imprévues obligent Lana à accompagner Archer, Pam et Cyril dans une mission qui déraille rapidement. Lana va-t-elle gâcher la mission lorsqu’elle franchira la ligne d’arrivée ? Écrit par Miles Woods.

Futurama

Robot Santa revient dans les images de « Je sais ce que tu as fait à Noël prochain », l’épisode de cette semaine de Futurama. Rendez-vous sur Spoiler TV pour plus.

Photo : Hulu

Photo : Hulu

Photo : Hulu

Bender et Zoidberg voyagent dans le temps pour attaquer le Robot Santa.

Invasion

Spoiler TV a également trois nouvelles photos de l’épisode de la semaine prochaine Invasion.

Photo : Apple TV

Photo : Apple TV

Photo : Apple TV

Chez lui à Miami, Trevante a du mal à retourner à la vie de tous les jours. De même, Jamila ressent une envie incessante de rechercher Caspar.

Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon

Enfin, Netflix a publié une autre bande-annonce pour la troisième saison de Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon première ce 7 septembre.

Kung Fu Panda : Bande-annonce de la SAISON 3 du Chevalier Dragon | Netflix après l’école

