Le réalisateur de Bloody Daddy, Ali Abbas Zafar, ne tarit pas d’éloges sur Shahid Kapoor ; révèle comment il l’a jeté [Exclusive]

Papa sanglant mettant en vedette Shahid Kapoor, Ronit Roy, Rajeev Khandelwal et plus de célébrités sont sorties en OTT le 9 juin. Le film a reçu une réponse mitigée à positive, Shahid Kapoor recevant beaucoup d’éloges pour ses talents d’acteur dans le film. BollywoodLife a pris contact avec le réalisateur de Bloody Daddy Ali Abbas Zafar pour une petite conversation sur le film. Nous avons demandé à Ali Abbas Zafar s’il avait d’autres acteurs en tête que Shahid Kapoor pour le rôle de Sumair. Lire la suite pour savoir ce qu’il a à dire…

Ali Abbas Zafar fait l’éloge de Shahid Kapoor dans Bloody Daddy

Ali Abbas Zafar a une approche unique du cinéma. Il a révélé une fois dans l’une de ses interviews qu’il développait d’abord les personnages, puis s’approchait des célébrités. Nous avons demandé s’il y avait un autre acteur dans son esprit pendant qu’il travaillait sur Bloody Daddy. Malgré l’approbation de l’idée initiale par Shahid Kapoor, avait-il une autre célébrité en tête ? Cela ne semble pas être le cas, Ali Abbas Zafar dit à BollywoodLife qu’il avait Shahid qui jammait ensemble depuis longtemps et voulait travailler ensemble. Ali admet que Shahid a été dans un cinéma réaliste alors qu’il a été dans des films commerciaux. « Je voulais juste faire un personnage qui soit comme un pont entre son monde et le mien, nous raconte-t-il tout en ajoutant que lorsqu’il a commencé à adapter le film français, il a beaucoup indianisé tout. Ali Abbas Zafar partage que le personnage de Sumair est le genre de personnage qui est à la mode. Et donc, quand il a tendu la main à Shahid avec le rôle, l’acteur a sauté sur l’occasion.

Regardez le teaser vidéo de la chanson Issa Vibe de Bloody Daddy partagé par Ali Abbas Zafar sur son pseudo Instagram ici :

« Aussi parce qu’il est père maintenant, il comprend très très bien les émotions. Je n’ai donc eu aucun scrupule à lui expliquer ce qu’il fallait de Sumair. Shahid m’a dit que lorsque Misha et Zain s’éloignaient de ses yeux dans un lieu public même pour 10 secondes, je sais ce que je ressens. » Alors, il a compris l’angoisse du père dont on ne sait pas qu’il est du bon côté du système ou qu’il est corrompu. Et une fois qu’il lui a raconté le personnage et le film, Ali dit que » Shahid était complètement vendu » et était impatient de faire le film car il comprenait ce qu’il voulait dire à travers le personnage.

Ali Abbas Zafar parle également de la fusillade en pleine pandémie

Nous avons interrogé le réalisateur de Bloody Daddy sur les scènes de Covid pendant le tournage. (Spoiler au cas où vous ne l’auriez pas encore regardé) Il y a une séquence de mariage et la scène du club qui bourdonne de monde. Le réalisateur révèle qu’ils ont emmené les acteurs et l’équipe à un endroit et ont créé leur propre bulle. Ali raconte qu’il a pris tout l’hôtel et y a emmené tout le monde. Bloody Daddy est principalement tourné dans l’hôtel et ils ont tout leur set, que ce soit le club, la cuisine ou le salon au même endroit. Ali Abbas Zafar dit que lorsque Shahid se déplace d’un endroit à l’autre, chaque endroit devient comme un personnage dans le film.