Le réalisateur de “20 jours à Marioupol” raconte à NV le chaos, la douleur et l’incroyable gentillesse des gens dans la ville assiégée

Le réalisateur ukrainien Mstyslav Chernov documentaire “20 jours à Marioupol» a reçu une nomination aux Oscars 2024 dans la catégorie Meilleur long métrage documentaire.

Le film dépeint le siège brutal de Marioupol par les forces russes en février et mars 2022.

En tant qu’opérateur vidéo d’Associated Press, Chernov et ses collègues sont arrivés dans la ville frontalière avec l’oblast de Donetsk occupé quelques heures seulement avant l’invasion russe à grande échelle. L’équipage a passé un total de 20 jours dans la ville assiégée, capturant les horreurs de l’invasion, des bombardements de chars sur des maisons aux meurtres de civils, en passant par le bombardement d’une maternité et de charniers.

Tchernov a décidé que s’il survivait, il réaliserait un film pour montrer au monde « le vrai visage de l’invasion russe de l’Ukraine ».

Bien qu’ils aient été pourchassés par les troupes russes, Tchernov et son équipe ont réussi à quitter la ville par un couloir vert, emportant avec eux toutes les images.

Le film a été présenté en première internationale au Festival du film de Sundance en janvier 2023, remportant le Prix du public. Sa première ukrainienne a eu lieu au festival Docudays UA à Kiev, suivie d’une sortie dans les cinémas ukrainiens en août 2023, où il est devenu le film documentaire ukrainien le plus rentable de tous les temps lors de son week-end d’ouverture.

“20 Days in Marioupol” a également reçu deux nominations aux BAFTA pour le meilleur long métrage documentaire et le meilleur film non anglais. Tchernov lui-même a été nominé pour le prix de la Guilde des réalisateurs américains pour la réalisation exceptionnelle d’un documentaire.

Les nominés pour les Oscars 2024 ont été annoncés à Los Angeles sur Twitter (X) le 23 janvier. avec parmi eux le film documentaire ukrainien “20 Days in Marioupol”. Tchernov a raconté à NV l’incroyable histoire qui se cache derrière tout cela, comment il a filmé sous le feu, a miraculeusement survécu et s’est enfui dans une voiture criblée d’éclats d’obus.

“La décision de rester à Marioupol, même en état de siège, a été prise avant l’invasion à grande échelle”, a déclaré Tchernov. dit NV.

«Nous avons décidé d’y aller le 23 février parce que nous savions que, de toute façon, que la Russie attaque l’Ukraine de tous côtés ou qu’il y ait une nouvelle escalade dans le Donbass, Marioupol serait attaqué. Elle était si proche de la ligne de front et la Russie avait concentré tellement de forces aux frontières et dans les territoires occupés que nous avons réalisé qu’elle serait très probablement encerclée.»

Malgré son désir d’être dans la ville en cas d’attaque, il n’y avait initialement aucune installation pour réaliser un film documentaire.

«Mon travail est une nouvelle», déclare Tchernov.

“Quand j’ai réalisé qu’il n’y avait plus de journalistes internationaux dans la ville et que nous étions les seuls à pouvoir filmer quelque chose et le montrer au monde, j’ai réalisé que chaque plan serait important.”

Il a ajouté que cette décision n’a été renforcée que lorsqu’il a constaté combien de crimes de guerre étaient commis quotidiennement par la Russie dans la ville.

Par conséquent, le réalisateur déclare : « J’ai arrêté de tourner les informations et j’ai commencé à tourner toutes les minutes. J’ai réalisé que si nous avions la chance de nous en sortir, nous devions faire quelque chose de plus.

Les conditions de vie à Marioupol ont été difficiles dès le début, Tchernov et son équipe survivant dans les mêmes conditions que tous les autres habitants de la ville. Ils cuisinaient avec du feu et de la neige fondue pour obtenir de l’eau. Ils ont chargé les batteries de leurs équipements avec des générateurs dans un hôpital, où la salle d’opération fonctionnait en permanence, dormant par terre à côté des patients.

Lorsque l’hôpital a été encerclé, nous nous sommes miraculeusement échappés. La police nous a aidé. L’un d’eux était Volodymyr, un policier qui a risqué sa famille pour nous sauver et nous faire quitter la ville. Il nous a aidé à recharger les batteries et à trouver une place [with a connection] envoyer [materials to the newsroom].

Après 20 jours passés dans la ville, les gens ont commencé à franchir les points de contrôle et ont tenté de fuir par un « couloir vert » non officiel.

À cette époque, selon Tchernov, « une partie de la ville était déjà occupée et la ligne de front pénétrait dans la ville elle-même. La partie occupée de la ville a été moins bombardée, car lorsque l’armée russe avance, elle détruit tout simplement tous les quartiers dans lesquels elle pénètre, et… l’armée ukrainienne essaie de ne pas tirer sur les civils.»

Cela a permis aux habitants des zones occupées de Marioupol de commencer à être évacués.

Bien que leur voiture soit « complètement détruite » et « pleine d’éclats d’obus », les soldats russes n’ont regardé qu’à travers les vitres brisées du véhicule et n’ont pas remarqué leur équipement soigneusement caché.

« Nous avons passé 15 points de contrôle. Mais justement parce que c’était les premiers jours du départ des gens et que c’était le chaos, il n’y avait pas de contrôles stricts – ils ne faisaient pas encore sortir tous les hommes de leurs voitures et ils ne vérifiaient pas les téléphones des gens”, dit le directeur.

Sans surprise, « franchir la ligne de front a été la chose la plus difficile. Vous pouvez passer les checkpoints, mais qu’allez-vous faire au front où il y a une bataille ?

En fin de compte, l’évasion de l’équipe s’est résumée à la planification, à la chance et à l’aide d’autres personnes.

« Ce n’est pas le « quoi » qui a aidé, mais le « qui » », explique Tchernov.

«Lorsque nous avons été encerclés à l’hôpital, nous avons été secourus par un groupe des forces spéciales. Je suis très reconnaissant envers ces gars. Certains d’entre eux, malheureusement, ont été tués à Azovstal, d’autres ont été capturés, et maintenant ils sont de retour et combattent sur la ligne de front.»

Dans « 20 jours à Marioupol », Tchernov cite un médecin qui dit que la guerre est comme une radiographie : « elle montre tout ce qui se trouve à l’intérieur d’une personne. Les bonnes personnes s’améliorent et les mauvaises montrent le pire.

Le directeur a développé ce point lors de son entretien avec NV en disant : « nous voyons toujours des gens qui se soutiennent – des gens que nous ne connaissons même pas, juste ceux qui sont autour : des voisins, des patients, des policiers, des pompiers, des médecins, des gens ordinaires, des bénévoles. . Et plus la crise est profonde, plus la ville meurt, plus ce soutien se renforce.»

Il décrit « des gens ordinaires qui ont assumé l’entière responsabilité d’organiser et d’aider des milliers de personnes qui se cachaient dans de grands abris anti-bombes comme le Théâtre Dramatique, le grand gymnase Terrasport et plusieurs autres. C’étaient des gens ordinaires qui aidaient tous ceux qui venaient, allaient chercher de l’eau, nettoyaient les égouts, cherchaient de la nourriture et les emmenaient à l’hôpital. C’est fantastique. Je n’ai jamais rien vu de pareil.

Et malgré son travail documentaire, Tchernov et son équipe n’ont pas hésité à aider les gens lorsque cela était nécessaire.

« Il existe une règle simple pour les journalistes travaillant dans [conflict] zones : si vous voyez quelqu’un de compétent qui peut aider une personne qui souffre ou qui est blessée, vous continuez à filmer », dit-il.

« S’il n’y a pas une telle personne, vous posez la caméra et vous aidez. Il y a eu des moments où nous aidions les médecins à transporter les blessés ou à livrer de la nourriture dans l’hôpital – de petites choses que tout le monde faisait.

L’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine n’est pas la première guerre de Tchernov. Et il ajoute que ce n’est pas non plus la première guerre qu’il couvre avec l’empreinte de la Russie.

« Cela fait maintenant neuf ans que je filme les guerres et, au fil des années, j’ai constaté qu’elles sont toutes liées d’une manière ou d’une autre, et qu’il y a toujours la Russie quelque part, que ce soit en Syrie, où la Russie détruit également des villes avec ses armes. des bombes, ou des combattants tchétchènes qui ont rejoint l’EI en Irak, ou des « soldats de la paix » (en fait des forces spéciales russes) au Haut-Karabakh », dit-il.

« Il y a une empreinte russe partout. Pourtant, la guerre en Ukraine reste pour moi la plus difficile. Ma carrière de journaliste international et militaire a débuté en 2014. Et je vais vous dire la vérité : cela n’a jamais été pire qu’à Marioupol – des bombardements aussi chaotiques, une douleur et un danger aussi concentrés.»

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine