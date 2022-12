Le réalisateur d’Avatar, James Cameron, dissipe Marvel Films, dit que les effets spéciaux ne sont pas “même proches” de sa suite

James Cameron ne pense pas que les effets spéciaux des films Marvel soient «même proches» de ce que les cinéphiles verront en regardant «Avatar: The Way of Water».

“Je veux juste dire à l’avance que je ne vais pas dissimuler l’univers Marvel ou DC”, a commencé Cameron dans ses commentaires à ComicBook.com.

Cependant, il a ensuite comparé les effets spéciaux des films Marvel à son prochain film.

“De toute évidence, les grands films de bandes dessinées ont été à l’origine du volume considérable de l’industrie”, a déclaré Cameron. “La marée montante de la technique rassemble tout le monde. Elle vous donne des artistes de meilleure qualité, plus d’outils, de plug-ins et de code [to use]. Vous avez des gens plus talentueux qui écrivent du code là-bas.”

LA SUITE D’AVATAR SE CONCENTRE SUR UN THÈME DE LA FAMILLE

“Notre équipe de WETA Digital recrute constamment de nouvelles recrues, et cela sort de ce pool, donc cela améliore tout”, a-t-il ajouté. “Cela dit, WETA Effects, comme on l’appelle maintenant, est le meilleur ! N’est-ce pas ? Industrial Light & Magic fait du bon travail, mais quand il s’agit du genre de trucs émotifs sur le visage que nous faisons. Thanos ? Allez. Donne-moi une pause. Vous avez vu [Avatar: The Way of Water]. Ce n’est même pas proche. C’est ce que WETA a fait.”

“Avatar : la voie de l’eau” se déroule plus d’une décennie après le film original. Sam Worthington et Zoe Saldana réapparaissent dans la suite, aux côtés de Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Kate Winslet et bien d’autres.

Cameron avait précédemment révélé pourquoi il avait fallu 13 ans pour mettre en place la suite du premier “Avatar”.

“Tout d’abord, j’ai fait des expéditions en haute mer pendant quelques années. Ensuite, nous avons sérieusement décidé de faire” Avatar “, nous avons écrit quatre scripts – cela a pris quelques années”, a-t-il noté.

Après “Avatar : la voie de l’eau”, le réalisateur souhaite sortir trois autres films “Avatar” : un en 2024, un en 2026 et un en 2028.

“Ce que nous essayons de faire, c’est en quelque sorte de précharger tout le processus afin que nous puissions les déposer sur le marché à quelques années d’intervalle afin qu’une fois de retour, nous revenions pour rester.”

La production de « Avatar : The Way of Water » a commencé en 2017 mais a été bloquée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le film sortira en salles le 16 décembre.

