Le réalisateur d’Avatar, James Cameron, critique DC Comics et Marvel Studios

En prévision de sa suite au film le plus rentable de tous les temps, “Avatar”, le réalisateur James Cameron a pris conscience de sa concurrence avec les franchises DC Universe et Marvel Studios.

Dans une interview avec “The New York Times”, Cameron a sournoisement diminué la créativité des studios derrière des films comme “Batman contre Superman” et “Avengers”, respectivement.

Il a partagé que son travail est unique, car il fait “la chose que les autres ne font pas”.

«Quand je regarde ces grands films spectaculaires – je vous regarde, Marvel et DC – peu importe l’âge des personnages, ils agissent tous comme s’ils étaient à l’université. Ils ont des relations, mais ils ont vraiment ne le faites pas », a-t-il dit.

JAMES CAMERON FÉLICITE MARVEL POUR ‘AVENGERS: ENDGAME’ NAUTANT SON RECORD AU BOX-OFFICE ‘TITANTIC’

“Ils ne raccrochent jamais leurs éperons à cause de leurs enfants. Les choses qui nous animent vraiment et nous donnent du pouvoir, de l’amour et un but ? Ces personnages n’en font pas l’expérience, et je pense que ce n’est pas la façon de faire des films”, a-t-il déclaré. dit de ses concurrents directs.

Le film de Cameron, “Avatar”, reste le film le plus rentable de tous les temps ; cependant, cela ne signifie pas que son travail n’a pas été presque détrôné.

Avec le numéro un et les deux films les plus rentables dans “Avatar” et “Titanic” en 2019, le règne de Cameron a soudainement été déraillé par Marvel Studios avec leur film “Avengers: End Game”. Il a dépassé “Titanic” dans les retours au box-office, faisant des films à succès de Cameron une création Marvel, aux première et troisième places.

Parlant de la façon dont ses personnages principaux, menés par Zoe Saldaña et Sam Worthington, ont évolué depuis le premier film, Cameron a déclaré : “Zoe et Sam jouent maintenant les parents, 15 ans plus tard. Dans le premier film, le personnage de Sam saute de sa créature volante et change essentiellement le cours de l’histoire à la suite de cet acte de foi fou, presque suicidaire. Et le personnage de Zoe saute d’un membre et suppose qu’il y aura de belles grandes feuilles là-bas qui pourront amortir sa chute. Mais quand vous êtes un parent, tu ne penses pas comme ça.”

Étant lui-même parent, Cameron a partagé : “Je dis : ‘Que se passe-t-il lorsque ces personnages mûrissent et réalisent qu’ils ont une responsabilité en dehors de leur propre survie ?'”

Il a également suggéré que l’ajout de l’élément parental à ses films est ce qui motive un acteur à continuer à jouer un rôle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La seule chose que j’ai apprise, c’est que vous devez avoir quelque chose dans lequel les acteurs peuvent se mordre, quelque chose qu’ils peuvent tirer de leur expérience de vie. Je savais en l’écrivant que Sam et Zoe étaient nouveaux parents et que ce genre de choses résonnerait pour eux, mais si vous parlez à un jeune public, laissez-les se sentir validés que les enfants d’une autre planète, dans 200 ans, traversent la même merde qu’ils traversent en ce moment. “

« Avatar : The Way of Water » sortira plus tard cette année.