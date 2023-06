La deuxième saison de Asur s’est avéré être un méga-hit. La série Web mettant en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dogra et d’autres a reçu des éloges de tous les coins. Dirigé par Oni Sen, le spectacle a reçu des critiques positives non seulement de la part des critiques, mais même les fans sont époustouflés par Asour 2. La série habite dans le monde fantastique de la mythologie et de la science, laissant tout le monde intrigué. Nous avons pris contact avec le réalisateur de l’émission Oni Sen et il a longuement parlé d’Asur 2, de la mythologie, et plus encore. En parlant de mythologie, le film Adipurush d’Om Raut est beaucoup dans la discussion. Le film est critiqué pour diverses raisons.

Nous avons donc demandé à Oni Sen s’il avait des conseils à donner aux cinéastes qui envisagent de toucher au genre. Et il a dit : « Eh bien, je ne sais pas si je suis qualifié pour donner des conseils à qui que ce soit. Cependant, mon truc, c’est que si vous travaillez sur quoi que ce soit en rapport avec la mythologie indienne, vous devez être prêt, vous ». Nous avons en fait affaire à une épée à double tranchant. Je pense que c’est un fait parce que la mythologie est tellement subjective. Vous savez, beaucoup de gens croient d’une certaine manière, la regardent, l’analysent et la comprennent d’une certaine manière. les gens le font différemment. Et nous avons tous nos notions bien formées sur qui ces personnages du Mahabharata, du Ramayana ou de n’importe quoi d’autre étaient censés être. Donc, quand vous le présentez à votre manière, je pense que vous êtes marchant toujours dans une sorte de territoire louche. Mais en même temps, je pense que quoi que nous fassions, dans notre pays en particulier, je pense que pour nous tous les makers, nous devons être conscients du fait qu’il n’est pas très difficile de ne pas blesser les sentiments. Permettez-moi de le dire de cette façon. À moins que vous ne vouliez faire une déclaration, ce qui est bien, c’est votre agenda personnel de faire une déclaration. Mais si vous faites quelque chose pour l’engagement, le divertissement, la narration, vous pouvez le faire sans blesser les sentiments. Ce n’est pas difficile. Et quoi qu’il se passe actuellement avec Adipurush, je veux dire, je ne l’ai pas regardé. Donc je n’y connais vraiment pas grand chose. J’en ai entendu des choses. Je ne l’ai pas regardé, honnêtement. »

En dehors de cela, Oni Sen a également parlé de la réalisation d’Asur 2, Arshad Warsi, Barun Sobti et bien plus encore. Il a même partagé si Asur 3 est sur les cartes ou non. Alors restez à l’écoute pour découvrir l’intégralité de l’interview du directeur d’as Oni Sen.